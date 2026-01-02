日本皇居驚魂！20歲男在天皇前「脫光鬧場」

▲日本皇室2日舉行例行「新年一般參賀」，開放民眾進入皇居。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本皇室2日舉行例行「新年一般參賀」，開放民眾進入皇居，沒想到在天皇、皇后等人發表完致詞之後，竟然有一名男子突然脫光衣服鬧事，當場被皇宮警察與警視廳警官制伏，被依涉嫌公然猥褻送辧。

根據TBS NEWS報導，事情發生在2日下午約2點半左右，當時皇居宮殿正在舉行「新年一般參賀」活動，已經進行到當日第5場、也是最後1場，當時天皇、皇后兩陛下與秋篠宮一家正站在「長和殿」陽台接受民眾祝賀。

沒想到在德仁天皇致詞完之後，一名位於前排的男子突然發出怪聲，並開始脫掉身上的衣服，隨後翻越最前方的圍欄。駐守在台下方的皇宮警察與警視廳警員反應迅速，隨即上前用毛毯將男子裹住，並當場壓制該名男子。

由於事發地點就在陽台正前方，宮殿前一度陷入騷動不安，但根據宮內廳表示，一般參賀活動並未受到影響。

據調查相關人士透露，該名男子年約20多歲，有情報指出他曾在社群媒體上預告會在一般參賀現場裸露。皇宮警察目前正針對其動機展開詳細調查。

