日本直擊！中國女沒品毀掉「台灣達摩陣」 旅客暖心出手1天復原

今天最新情況傳回，有熱心的台灣遊客主動伸出援手，將達摩陣重現臺灣地圖的樣貌。（讀者提供）

儘管中共官方呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，日本各地中國人依舊多到爆。大阪勝尾寺以「勝運」和滿園達摩聞名，昨卻傳出離譜事蹟。1名中國女遊客跨越保護線，惡意破壞寺內由台灣與遊客合力排列的「臺灣地圖」與「TW I❤️U」字樣達摩群（達摩陣），誇張行徑全程被拍下，在台日網路掀起軒然大波。

大阪勝尾寺以祈求「勝運」的達摩聞名，寺內上萬顆達摩象徵「跌倒7次、站起8次」的奮鬥精神。由於近年來台灣遊客眾多，大家將達成心願後供奉的達摩，自發性地排出臺灣本島形狀等創意圖案，成為獨特的打卡景點。寺方為保護這份心意，還特別拉起鐵鍊作為保護線。

廣告 廣告

然而，昨天有台灣網友在社群平台上爆料，親睹1名身穿粉色大衣的中國籍女子，無視寺方設置的鐵鍊圍欄，強行闖入管制區。儘管身旁的丈夫和小孩不斷出聲勸阻、甚至出手拉扯，中國女仍甩開阻止，手腳並用，惡意將排列整齊的「台灣達摩陣」大幅破壞打亂，場面相當尷尬。原PO無奈表示：「出來玩就出來玩是可以不用這樣吧？而且日本旅行不是很危險嗎」，更指出該女子在破壞後，甚至折返回來二度打亂，行徑令人咋舌。

畫面曝光後，立刻引發台日網友的群情激憤。許多人紛紛譴責這種不尊重他人心意的行為，直言勝尾寺的達摩承載著每一位信眾的願望與心意，「亂碰別人的達摩會厄運纏身」，這種行為不僅破壞景觀，更是「踐踏別人的願望」。

加上近期中日關係緊張，有網友諷刺「中國人不聽習近平的話？那麼愛國怎麼還去日本玩啊」，質疑其行為背後的動機與素質。網友紛紛不滿表示「你可以討厭看不起，拍照發文罵也好，為什麼要破壞」「他們的教育到底出了什麼問題⋯」。

不過，事件發生後沒多久，今天最新情況傳回，立刻為這起風波帶來一絲暖意。有熱心的台灣遊客主動伸出援手，紛紛留言回報現場已由其他遊客合力復原，達摩陣重現臺灣地圖的樣貌。

這份團結的心意讓網友們深受感動，紛紛在留言區感謝這些「守護達摩的超人」，大讚「辛苦你們了，蟲國人真的很愛四處搞破壞」，直呼「超讚的啦！果然台灣人還是很團結一心的」。網友也藉此呼籲所有遊客，在享受美景同時，務必尊重寺院的規定與他人的心意，別讓部分人士脫序行為，破壞了這座「勝運之寺」所傳遞的正向力量。

更多鏡週刊報導

魚與熊掌可兼得？日超市驚見「連毛帶爪」熊掌上架 1隻5.5萬日圓網喊可怕

無照雙載自撞釀1死「台中16歲夜校生身分曝光」 家長：不知半夜溜出門

好市多出口「檢查明細」用意？鄉民曝2真實狀況 網：以為只是亂畫單