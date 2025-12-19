日本相安保幕僚主張擁核武 遭朝野撻伐要求辭職

日本媒體報導指出，發言的是在首相高市早苗官邸內，負責安保相關政策的高階幕僚，18日在非正式採訪的場合，對記者表示日本應該保有核武的發言。

消息在19日見諸媒體後，立刻引發朝野政黨撻伐。

包括立憲民主黨、公明黨等在野政黨，紛紛指責這項發言違反國家政策，並公開要求執政的自民黨，下令該名幕僚立刻辭職。曾任防衛大臣的中谷元，也附和在野陣營的主張。

不過內閣官房長官木原稔，則是重申所謂「非核三原則」，也就是「不持有、不製造、不使用核武」。至於這項失言風波在政壇會有甚麼後續效應，有待觀察。