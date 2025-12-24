日本眼鏡品牌 JINS 化身聖誕老人 「公益配鏡」溫暖唐氏症青年

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】聖誕節前夕，日本銷量第一眼鏡品牌 JINS 在台灣展開一場別具意義的公益行動。品牌不僅捐款支持唐氏症基金會，更以「聖誕老人」的角色，送上免費公益配鏡服務，陪伴唐氏症青年在新的一年能以更清晰的視界迎接生活。

挑選喜歡的鏡框，唐氏症青年臉上露出如同拆開禮物般的開心笑容。（圖／主辦單位提供）

此次活動特別選在交通便利的台北大巨蛋門市舉行，JINS 更延後營業時間，封館服務，為唐氏症青年打造專屬的配鏡時光。現場開放所有鏡框與鏡片供自由挑選，並由資深驗光師親自引導。由於唐氏症青年常伴隨遠近視或斜視等問題，加上理解能力差異，驗光過程需投入更多耐心與專業。JINS 的細緻安排，讓孩子們能在安靜、安心的環境中完成合適的配鏡。

廣告 廣告

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐氏症青年在驗光過程中較難理解指示，若能搭配數字化提示方式協助，效果更佳。他感謝 JINS 提供免費配鏡服務，實際改善孩子們的生活與學習品質。

JINS 捐款支持 唐氏症基金會，總經理 邱明琪 率領員工前往基金會擔任志工，由唐氏症青年親自指導製作與包裝技巧。（圖／主辦單位提供）

JINS台灣總經理邱明琪強調，品牌在台灣長期關注永續、環保與平權議題，得知唐氏症青年在配鏡方面有特殊需求後，特別規劃封館服務，提供充裕時間與專業人力。活動當天更調派具備相關服務經驗的驗光師到場，確保每位孩子都能獲得最合適的眼鏡。

現場有孩子在琳瑯滿目的鏡框中猶豫不決，門市人員貼心挑選粉紅色鏡框，陪伴孩子試戴、討論，空間中不時傳來笑聲，宛如拆開「聖誕禮物」般的驚喜時刻。這份實用又溫暖的心意，讓唐氏症青年能以更清晰的視野迎接新的一年。

在公益配鏡活動之前，JINS 便已展開多元愛心關懷行動。總經理邱明琪帶領員工走入基金會，參與「愛皂事」精油手工皂製作體驗，唐氏症青年化身「小老師」，親自示範製作與包裝技巧，過程中笑聲不斷。這樣的互動不僅是捐款支持，更是溫暖交流的具體展現。

JINS 舉辦公益配鏡活動，門市人員陪同唐氏症青年挑選並試戴眼鏡。（圖／主辦單位提供）

此外，JINS也將唐氏症青年親手製作的手工皂納入年度感謝祭抽獎活動獎品，以實際訂單支持基金會營運，並肯定孩子們的努力與才華。品牌期盼透過這些承載溫度的作品，讓更多消費者看見唐氏症青年的付出與創意。

為了讓愛心延續到新的一年，JINS亦推出限量「2026 公益桌曆」。即日起，凡於全台門市單筆消費滿 3,888 元，即可獲得一份桌曆（數量有限，送完為止）。品牌希望透過這份承載希望的禮物，號召更多人一同傳遞善意，讓社會看見唐氏症青年的努力與光芒。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款