日本眾議員率團訪高市府 康裕成到場共敘台日情誼

日本眾議員萩生田光一訪問團一行，廿三日拜會高雄市政府，議長康裕成為感謝萩生田眾議員與黑須理事長長期推動台日外交的努力，也到場敘舊。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

日本眾議員萩生田光一、黑須隆一理事長、八王子市議會副議長岩田祐樹長及市議員訪問團一行，廿三日拜會高雄市政府，議長康裕成為感謝萩生田眾議員與黑須理事長長期推動台日外交的努力，也到場敘舊，現場溫馨熱絡。

康議長表示，高雄與八王子市締結姊妹市以來，情誼相當深厚，今年八月她率團參加具百年歷史的八王子祭時，曾與萩生田眾議員、黑須理事長、議員們和當地市民一同沉浸在文化能量中，期盼未來雙方攜手促成更多互訪，讓友誼持續深化。

廣告 廣告

陳其邁市長指出，萩生田眾議員始終堅定推動台日友好，為台日兩國合作奠定緊密的共同價值，期盼雙方在半導體、高科技、軍工等產業建立經濟戰略夥伴關係，以及日本未來能在區域安全扮演更關鍵角色。

萩生田表示，台日之間不僅是地理相近的夥伴，更是共享價值、彼此信賴的朋友，未來他將在國會中為深化台日合作努力，也會把維持雙方友好情誼，當作最重要的政治使命。

至市府拜會前，康議長與陳市長先陪同訪團至紅毛港保安堂，向日本已逝前首相安倍晉三銅像獻花，感念安倍過去對台日友好的付出。立委邱議瑩、賴瑞隆、市議員林智鴻、黃彥毓、以及立委許智傑服務團隊也到場致意。