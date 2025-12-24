日本眾議員訪團：台灣無事則日本無事 亦即區域無事

（中央社記者楊堯茹台北24日電）日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久及前法務大臣政務官神田潤一等眾議員拜會外交部長林佳龍時表示，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，欣見維護台海和平穩定已成民主陣營共同利益。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍於23日接見日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久及前法務大臣政務官神田潤一等眾議員，就台日關係、區域安全情勢與經濟安全韌性等議題廣泛深入交換意見。

廣告 廣告

林佳龍表示，自上任以來積極推動「總合外交」，以民主、自由、人權、法治等普世價值推動「價值外交」鏈結理念相近國家；強化台灣與第一島鏈及第二島鏈友盟間的安全對話合作，以「同盟外交」共同對抗威權主義國家企圖以武力及脅迫片面挑戰以規則為基礎的國際秩序，並致力結合政府與民間力量，透過「經貿外交」為友邦及理念相近國家實現經濟繁榮互惠。

林佳龍強調，台日經貿交流向來密切，雙方產業互補性高，面對中國不斷擴張「紅色供應鏈」企圖主導全球高科技及能源等戰略安全產業格局，台日應攜手打造「非紅供應鏈」，強化經濟韌性與產業競爭力，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行。

林佳龍說，此外，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是台灣重要政策目標，日本在CPTPP中扮演重要領導角色，期盼日本能與台灣就洽簽經濟夥伴協定（EPA）儘速展開協商，藉以助台早日加入CPTPP，深化台日經貿整合，共促區域繁榮穩定。

外交部表示，3名眾議員指台海情勢實係區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，欣見維護台海和平穩定已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻。

外交部說，訪團成員另就近期日中關係與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等台日多邊合作相關議題進行交流。（編輯：蘇志宗）1141224