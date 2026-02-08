日本眾議院大選今登場 民調顯示自維聯盟有望獲3百席

日本第51屆眾議院大選，當地時間8日上午7時起開跑，全國4萬4600個投票所同步展開投票作業，但日本8日降下大風雪，不但影響投票率，部分地區為確保選民與工作人員安全，被迫調整投票時段，有些地方延後開始時間，有些則提早結束，因此一早就有民眾冒雪前往投票。

有日本民眾說：「我聽說投票所要提前關閉幾小時，因此我認為他們必須確保選民都有公平投票的機會。」

這次日本眾議院將選出465席，包括小選區289席，以及比例代表176席。挾帶高人氣的日本首相高市早苗，去（2025）年10月就任在全日本颳起高市旋風，為了擴大支持基礎，高市今（2026）年1月下旬宣布解散眾議院提前大選，解散前自民黨和執政夥伴日本維新會共232席，差1席就過半。日本媒體預估，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有望突破300席，甚至310席，但高市的人氣能否轉化成實質選票還有待驗證。本次選戰主要議題包括因應物價高漲的對策，包含是否調降消費稅，以及安全保障政策等，不少選民願意給這位日本第一位女首相證明能力的機會。

一名日本選民表示，「我懷抱一些希望，高市能做出一些其他人無法做到的事。」

也有日本選民說：「我想要看看日本第一位女首相會留下什麼政績，即使我是男性，我認為能在某些小地方給予她支持都是好的，這也是我投票的原因。」

儘管日本總務省統計，到8日上午11時全國投票率只有7.17%，但日本1.03億全體選民中，已有2079萬人提前投票，相當於選民的20％，較前次大選增加26.6％。投票在台灣時間晚間7時結束，開票作業即刻進行，預計9日凌晨即可大致掌握整體選舉結果走向。

而亞洲的泰國也在8日舉行眾議院選舉，約5300萬名合格選民，將選出眾議院500個席次，並同步進行修憲案公投，決定泰國政治走向。各地投票所一早湧現人潮，投票率可望接近2023年大選超過75%的水準。