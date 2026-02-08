日本眾議院大選今登場！高市政權能否延續 結果有望「這時」出爐

即時中心／綜合報導

日本眾議院大選今（8）日舉行投開票，預料明（9）日清晨前就能大致確認結果。在朝野版圖大幅變動下，執政的自民黨能否確保過半席次、讓高市早苗政權得以延續，或是在野黨能否擴大席次加以阻止，成為本次改選最大焦點。

根據日本NHK報導，由於這次選舉從宣布眾議院解散到投票日僅16天，為二戰後最短；同時也是時隔36年，再度於2月舉行投開票的「嚴冬短期決戰」。本次選舉將爭奪單一選區與比例代表合計465席位，共計1,284名候選人投入競選。

除離島等部分地區已完前提前投票外，投票已於日本時間今日上午7點起，在全國約4萬4600處投票所開始。另外，由於寒流攪局，在可能出現大雪的地區為確保選民與工作人員安全，有地方政府可能延後開始或提前結束投票時間，總務省呼籲民眾事先進行確認。

開票作業最快將於日本時間今日晚間8點展開，預計到明（9）日清晨前可大致確認結果。不過根據總務省統計的全國投票率顯示，截至上午10點為止為3.72％，較上次眾院大舉低了2.60個百分點。另一方面，截至6日為止完成期日前投票的人數，約占所有選民的20％，超過2,079萬人，與上次選舉同期相比增加了436萬人以上。

