日本眾議院大選今登場！高市早苗能否延續政權 明晨有望看見結果走向

日本眾議院大選今（8）日投開票，《NHK》報導指出，在朝野勢力版圖出現變化下，最大焦點是自民黨能否取得過半席次、延續首相高市早苗政權，或在野黨能否擴大席次加以阻止。由於這次選舉從眾議院解散到投票僅16天，又落在2月，被形容為「嚴冬短期決戰」，部分地區還可能因大雪調整投票時間。開票最快將於台灣時間今晚7時展開，預料明（9）日清晨前可大致看見結果走向。

根據《NHK》報導，由於眾議院解散至投票日僅16天，本次選舉被形容為「嚴冬中的短期決戰」；同時也是相隔36年後，再次在2月進行投開票。本次將在單一選區與比例代表合計465席中決出勝負，共有1284名候選人投入選戰。

廣告 廣告

投票方面，除離島等少數地區已完成提前投票外，各地投票所於今日上午7時起陸續開放。由於部分地區可能出現大雪，為確保選民與投開票作業人員安全，有些地方政府可能延後開始投票或提早結束投票。

另外，根據《讀賣新聞》報導，日本首相高市早苗在東京都北區催票時，呼籲選民就她提出的經濟財政政策轉向做出判斷，並強調將推動促進經濟成長的各項措施，主張「負責任的積極財政」，認為稅收不必調高稅率也能增加。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票

日本眾議院改選在即 川普發文力挺高市早苗：她不會讓人民失望

高市宣布眾議院改選 要拚政黨席次過半