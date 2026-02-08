日本眾議院大選今登場！高市早苗選前回防東京 自民黨有望大獲全勝

即時中心／林韋慈報導

日本眾議院大選於今（8）日登場，日媒預估，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟有望突破300席，甚至拿下三分之二席次，首相高市早苗預期將以壓倒性優勢勝出。由於近日日本多地降下大雪，民眾須冒風雪前往投票，也恐影響投票率。高市早苗也在昨日一連在東京舉辦4場造勢活動，拉抬最後選情。

綜合日媒報導，此次眾議院選舉有多項特點。這是自1990年以來、時隔36年首次在2月舉行的眾院選舉。高市早苗於1月23日解散眾議院，並於2月8日投開票，兩者間僅16天，是二戰結束以來最短的解散至投票間隔。高市在選前最後幾天積極展開選戰，強調國家安全議題，以爭取選民支持。

今晨日本時間7時起，日本全國約4萬4600處投票所開放投票，選出465個眾議員席次，其中小選區289席、比例代表176席。受到大雪影響，北海道、東北、北陸及日本海沿岸地區降雪嚴重，東京首都圈也積雪約3公分。日本總務省指出，部分地方政府為確保選民與工作人員安全，已調整投票時間，包括延後開票或提前結束，並呼籲民眾事先確認。

高市早苗昨日在東京安排四場助選活動，現場屢屢爆滿，顯示其高人氣。選前民調顯示，自民黨與維新會聯盟有望取得超過300席，自民黨甚至可能單獨過半。不過週末寒流來襲，天氣仍可能成為選情變數。

總務省指出，截至2月6日，全國已完成期日前投票的人數約2080萬人，較兩年前同一時期增加約436萬人。高市早苗呼籲選民踴躍投票，並強調在單一選區制度下，幾十票就可能決定勝負。

