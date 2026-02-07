日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數

高市早苗（中）於1月27日第51屆眾議院選舉起跑日與聯合執政的維新會代表吉村洋文（左1）及維新會共同代表藤田文武在東京秋葉原演說。 圖：翻攝李逸洋臉書

[Newtalk新聞] 日本即將舉行第51屆眾議院選舉投開票，日本首相高市早苗掀起一股「早苗活動」（Sanae katsu）旋風。駐日代表李逸洋在臉書發文分析：「選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等。當然也包括高市首相在國會答辯所言『如果台灣有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的存立危機事態』，選民是否予以支持。高市首相將勝敗標準設定為自民黨及維新會組成的執政聯盟取得過半席次（233席），並明言如果未達標將立即下台。另一方面，由立憲民主黨及公明黨新成立的『中道改革聯合』的共同代表野田佳彥則以超越公告前席次（167席）、成為相對第一大黨為目標。目前看來，高市首相的勝負標準自維兩黨應可取得過半。」

李逸洋強調：「票沒開出來，所有的報導都是預測。因為還有變數，包括還有3成多的選民未決定票投給誰、下雪酷寒天候可能影響投票意願。尤其是民調顯示高市首相獲得絕大多數年輕人支持，但日本年輕人大多對政治較冷漠，寒天也有可能降低年輕人出門投票意願。高市首相今天還特別錄製影片發出聲明表示，『對於選情分析指出自民黨情勢很好的說法，我懷著非常強烈的危機感』、『小選舉區制度真的可能只因幾十票就決定勝敗』，呼籲選民如果希望高市內閣持續推動改革的話，一定要去投票。很多國人也高度關注這次日本眾議院大選，並且在意選舉結果將對台日關係帶來什麼影響。我想說的是，台日關係目前處於最良好的狀態，台日的地方交流也相當熱絡，患難相扶共度難關的情誼已成國際社會典範。」

李逸洋回憶：「日前秋田縣仙北市長田口知明蒞臨駐處，我特別針對去年8月仙北市所發生的大規模水災，表達由衷的慰問之意。據悉，當時農作物損失金額高達數十億日圓，這讓我深感心痛。我去年夏天造訪秋田時，田口市長在忙於處理災後工作之際，還特別抽空接待我，盛情感人。我期待仙北市在年輕且行動力十足的田口市長領導之下，今後能在觀光、經濟、青少年交流等多元領域持續深化合作。此外，大阪府松原市長澤井宏文近期也拜訪駐處，和我就台日地方交流進行意見交換。去年9月花蓮因颱風帶來豪雨導致馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重災情，引起日本官民關注，澤井市長向松原市民發起募款活動，將捐款名錄帶到駐處親手交給我，並表示這是代表松原市民全體的心意，盼藉以表達慰問之意。」

李逸洋提到：「澤井巿長表示，自己擔任市長今年進入第17個年頭，上任以來很努力推動與台灣的交流，除了COVID-19新冠病毒疫情期間外，基本上每年都派人訪台。此外，松原市的扶輪社等多個民間團體也積極推動與台灣的交流。他還說：『松原市與台灣駐大阪辦事處互動密切，曾有一位處長說『患難見真情』，自己對這句話非常認同。過去日本遭遇困難時，都承蒙台灣幫助，所以這次松原市捐款金額雖少，但盼有助於台灣災區的重建』。他還透露，去年 9月將兒子送到台灣留學，希望今後持續與台灣保持良好的互動。台日兩國的友好情誼是過去多年累積而來，不論選舉的結果如何，台日關係一定會日益密切友好。」

秋田縣仙北市長田（左）和駐日代表李逸洋（右）。 圖：翻攝李逸洋臉書