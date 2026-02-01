日本眾議院大選倒數 民調：自民黨擴大領先優勢

日本將在2月8日舉行眾議院大選，共同社今天(1日)公布的民調顯示，日相高市早苗領導的自民黨，較上週進一步擴大領先優勢，支持度上升了6.9個百分點達36.1%。

這項自1月31日進行、為期2天的調查還顯示，44%的受訪者將投給執政陣營支持的候選人，而26.5%的受訪者將投給反對派支持的候選人。42.4%的受訪者希望，執政聯盟贏得的席次超過反對派；而71%的受訪者表示，他們對由立憲民主黨與公明黨共同組成的「中道改革聯合」不抱太大期望。

高市在1月宣布舉行這場提前選舉，希望在她上任數個月後擴大在眾議院的微弱優勢。

民調顯示，高市早苗內閣支持率為63.6%，較上一次於1月下旬的調查僅小幅上升0.5個百分點；反對率則大致持平，為25.6%，微增0.6個百分點。

在日本眾議院選舉中，選民需投下兩張選票，一張投給所屬選區的候選人，另一張則投給比例代表名單中的政黨。

曾被視為可能與自民黨結盟、立場偏右的小型在野黨「國民民主黨」，在比例代表支持度中以5.7%位居第三，較先前的8.4%下滑，顯示可能難以延續上次選舉的動能。

在2025年的參議院選舉中，以「日本優先」主張聲勢竄升的民粹政黨「參政黨」，此次以5.6%的支持率排名第四；自民黨的執政夥伴「日本維新會」則以5.4%位居第五，遭參政黨超車。(編輯：沈鎮江)