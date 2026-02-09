日本眾議院大選投票率56.26% 天氣影響有限

（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府總務省今天發布眾議院選舉單一選區的投票率為56.26%，比前一次2024年眾議院選舉的53.85%高，不過是第二次世界大戰過後投票率第5低。

時事通信社報導，外界先前普遍擔憂投開票日大範圍地區下雪會拉低投票率，然而這次選舉，選擇提前投票（期日前投票）的選民人數創新高，因此天氣的影響有限。

投票率最高的地區是奈良縣62.17%，日本首相高市早苗的選區奈良第2選區就位在奈良縣內；投票率最低的地方在鳥取縣47.69%。

廣告 廣告

僅有8個縣的投票率較前一次眾院選舉下滑，分別為青森、秋田、山形、富山、福井、和歌山、鳥取、島根。

根據總務省統計，這次選舉的單一選區部分，事前投票的選民高達2701萬7098人，包含過去的參議院選舉在內，人數創新高。

而這次提前投票的人數是前一次眾議院選舉的約1.29倍，並且占全體選民的26.1%。（編譯：楊惟敬）1150209