日本眾議院大選明投開票 關鍵席次變化解析

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本眾議院選舉明天投開票，根據各家民調分析，自民黨與日本維新會組成的執政陣營，相當有望在465席總席次中取得過半數的233席，自民黨甚至有望單獨過半，如果成真，自民黨總裁、日本首相高市早苗政權將進一步獲得鞏固。

日本經濟新聞、讀賣新聞報導，在公告前的勢力分布中，自由民主黨198席、日本維新會34席，合計232席，只要再增加1席，執政陣營即可達成過半目標。歷任日本首相如石破茂、岸田文雄都將執政黨過半數作為選舉目標。高市早苗決定解散眾議院，同樣將勝敗門檻設定為「執政黨合計過半的233席」。

眾議院過半，也是在選後召開的特別國會中，於首相指名選舉中勝出的最低門檻。

回顧2024年眾議院選舉，石破茂領導的自民黨與當時聯合執政夥伴公明黨合計未能取得過半。雖然在首相指名選舉中，因為在野黨未能整合統一候選人而勝出，但自民黨也因此成為約30年來首度出現的「少數執政黨」，預算與法案推動，皆不得不仰賴在野黨配合。

2025年11月，自民黨眾院會派吸收3名無黨籍議員，才勉強回到過半，但只要有一人缺席，法案便可能卡關，國會運作可說是如履薄冰。

高市早苗認為，只要能擴大執政黨席次，便能更順利推動如「負責任的積極財政」等核心政策。

即使本次眾院選舉勝出，自民與維新在參議院仍屬少數執政，除預算案外，多數法案仍需在野黨支持才能成立。不過，高市強調，只要眾院選舉清楚展現民意授權，在野黨對抗內閣的政治正當性將相對削弱。

這次大選所席次變化具關鍵意義。

●233席只是起點 243席「穩定多數」成下一道門檻

若達成233席過半目標，下一個關鍵數字是「穩定多數」的243席。

一旦執政陣營取得243席，便能在眾議院17個常任委員會中確保各委員會過半席次，並獨占委員長職位。即使法案表決時朝野票數相同，只要由執政黨籍委員長投下贊成票，法案仍可通過。

2026年度預算案預計將在選後召集的特別國會中開始審議。過去預算委員會委員長一職由中道陣營（前立憲民主黨）的枝野幸男擔任，若執政黨此次達到穩定多數，將可從在野黨手中奪回該職位。

●261席與310席：從「絕對穩定多數」到修憲門檻

再往上一層，是「絕對穩定多數」的261席。若達到此門檻，執政陣營可以在所有委員會（含特別委員會）中全面掌握過半，同時掌握委員長職位。自民黨曾在2021年眾院選舉中，單獨取得此一門檻。

更高一階則是達到眾議院總席次2/3的310席。這意味著即使參議院否決法案，仍可在眾議院重新表決通過，這同時也是提出修憲動議所需的席次。上一次執政陣營達成此規模，是2017年眾議院選舉時的自民、公明聯合政權。

●「修憲勢力」逼近2/3席 但非選戰主軸

隨著自民黨的民調優勢越來越顯著，支持修憲的勢力是否能超過310席，也逐漸受到關注。

除將修憲視為基本路線的自民黨，以及主張修改憲法第9條的日本維新會，如果再加上對修憲態度積極的國民民主黨、參政黨、日本保守黨，「修憲勢力」達標的可能性似乎越來越高。

不過整體而言，修憲議題並為成為本次選戰重點，各黨仍以物價對策與外交安全為核心。至於選後修憲是否能浮上政治議程，仍有待觀察。（編輯：唐佩君）1150207