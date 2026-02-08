日本眾議院大選 「關鍵數字」一次看懂

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本眾議院大選8日登場，《共同社》整理關於此次大選的「關鍵數字」，以在開票後掌握未來的日本國會樣貌。

●233－在465個席次的眾議院中掌握多數所需的席次數。首相兼自民黨黨魁高市早苗希望，自民黨與執政聯盟夥伴日本維新會至少跨越這項門檻。

●243－這是眾議院的「穩定多數」席次，允許執政黨或執政聯盟掌控所有17個常設委員會，並在委員會中擁有與反對黨相同的席次。

●261－被視為「絕對穩定多數」席次，允許執政黨或執政聯盟掌控所有常設委員會，並在這些委員會中擁有比反對黨更多的席次。

●310－根據日本憲法，如果一項法案在眾議院獲得通過，但在參議院遭到否決，只要眾議院能以3分之2以上(即310席或更多)的多數再次表決，該法案即可正式成為法律。

●1284－這是參選人數。465個議席中，289個將透過單一選區選舉產生，176個將透過比例代表制選舉產生，任期4年。解散前，自民黨擁有198個議席，日本維新會擁有34個議席。新成立的中道改革聯盟擁有167個議席。

●2.10－截至1月26日，即將舉行的選舉中，人口最多選區和人口最少選區之間的選票權重差距為2.10。此一差距較2024年上次眾議院選舉的2.06有所擴大。最高法院裁定2024年的差距符合憲法，而2014年的2.13違憲。

●24.4％－女性候選人佔比達到創紀錄的313人，但仍遠未達到政府確保男女候選人數量相等的目標。在世界經濟論壇發布的政治參與性別差距指數中，日本排名第125。

●53.85％－2024年眾議院選舉的投票率為53.85％，這次選舉使當時的執政聯盟(自民黨和公明黨)失去在眾議院的多數席位。在單席選區，18歲和19歲選民的投票率則低得多，約43％。 2014年選舉中，整體投票率跌至戰後最低點52.66％。

●16天－1月23日國會解散到2月8日投票日之間的間隔是戰後日本最短的期間。這為部分地方政府帶來麻煩，因為他們無法及時寄出提前投票的證明。

●36年－上一次在2月舉行眾議院選舉是在1990年。高市首相此次解散眾議院，是為了尋求更穩固的民意支持，從而繼續擔任首相並推進政策議程。這是60年來國會首次在例會開始時解散。

