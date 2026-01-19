日本眾議院大選2/8登場 分析：牽動日中關係

日本首相高市早苗今天(19日)正式宣布將於本週解散眾議院，並於2月8日舉行提前大選，以期強化民意授權，推動其具企圖心的政策；分析也指出，這場選舉將牽動近來愈發緊張的日中關係。

這位日本首位女性領袖押注於自身的高支持度，希望帶領近年來支持度下降的執政黨自民黨在大選中斬獲好成績。

高市在記者會上表示：「高市早苗是否適合擔任首相？我希望交由人民來做決定。」

高市說：「在1月23日解散眾議院後，競選活動將於1月27日展開，並於2月8日進行投開票。」

廣告 廣告

過去數十年來，自民黨幾乎不間斷執政，但領導人更迭頻繁。

高市於去年10月出任首相，儘管自民黨支持度走低，其她領導的內閣仍在民調中維持高支持度。

由自民黨和日本維新黨組成的執政聯盟在眾議院僅握有微弱優勢。這可能成為高市推動政策的阻力，包括「積極型」的財政支出與提高國防預算。

東京大學(University of Tokyo)名譽教授川人貞史(Sadafumi Kawato)表示：「如果自民黨能在眾議院單獨取得過半，將有助於她能夠在不必對其他政黨讓步的情況下，推動政策。」

高市內閣已核准自2026年4月起的年度預算，總額達122.3兆日圓，規模創下歷來新高。她矢言將儘速推動國會通過該預算，以因應通膨壓力並穩定這個全球第四大經濟體。

不過，在野陣營則指出，解散眾議院恐延誤預算案通過。最大在野黨立憲民主黨議員安住淳(Jun Azumi)批評，此舉將「犧牲民眾生計」。

64歲的腳踏車停車場管理員德野正明(Masaaki Tokuno，音譯)告訴法新社：「在舉行選舉之前，應該先推動抑制通膨的政策。」

媒體報導，自民黨正考慮在選戰中提出調降食品稅的政策，以減輕民眾對於物價飆漲的壓力。

牽動日中關係

中日關係近幾個月不斷惡化，源於高市在去年11月表示，若中國進犯台灣，日本可能進行軍事介入。

分析人士指出，提前大選也可能有助高市打破與中國的僵局，透過展現國內的強力支持，提升東京的談判籌碼。

不過，政策研究大學院大學(National GraduateInstitute for Policy Studies, GRIPS)教授增山幹高(Mikitaka Masuyama)，若高市勝選，中國可能進一步加大對她的施壓。

他指出，北京可能透過加強貿易管制或其他手段，向日本選民傳達「支持鷹派領袖可能帶來痛苦」的訊息。

根據朝日新聞(Asahi newspaper)的民調，60%的受訪者表示，擔心日中關係惡化對經濟造成影響。

在高市的前任首相石破茂任內，自民黨與其長期執政夥伴公明黨在先前2次全國性選舉中連敗，接連在眾參兩院失去多數，這也促使石破下台。

在去年7月的參議院選舉中，小黨勢力有所斬獲，其中包括主張反移民的極右派政黨「參政黨」(Sanseito)，儘管日本的外籍居民僅占總人口的3%。

公明黨與立憲民主黨已同意聯手對抗高市，希望藉此吸引搖擺選民。