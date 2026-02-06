日本眾議院投票前 特朗普許諾「全力支持」高市早苗

（德國之聲中文網）“高市早苗首相及其聯盟的工作值得高度贊賞，”特朗普周四（2月5日）在其社交媒體平台Truth Social上表示，“我榮幸地給予她以及她備受尊敬的聯盟以完全和徹底的支持。”

日本國內的民調顯示，高市早苗的執政聯盟很可能會贏得這次選舉。根據民調，高市早苗所在的日本自民黨及其執政聯盟伙伴維新黨有望在465個席位的眾議院中贏得多達300席，遠高於他們目前所佔的略過半數的席位。

分析人士表示，即便高市似乎已穩操勝券，但特朗普的支持仍然有著積極影響，這對於高市及其執政聯盟而言無疑是一股順風。

日本政府發言人沒有對特朗普的背書置評，但證實特朗普已邀請高市早苗於3月19日訪問華盛頓。

作者: 德正 (綜合報道)