日本眾議院改選在即 川普發文力挺高市早苗：她不會讓人民失望

日本將在本月8日舉行眾議院改選，美國總統川普在投票前夕表態力挺日相高市早苗。川普5日在社群平台發文指出，這次選舉對日本的未來非常重要，而高市早苗已經證明她是一位堅強、有力、睿智的領導人。川普也掛保證，表示高市早苗不會讓日本人民失望，並透露3月19號將在白宮歡迎高市早苗造訪。





此外，最新民調顯示，日本執政聯盟可望拿下超過6成席次；高市早苗的人氣也反映在網路聲量，高市早苗在YouTube的宣傳影片上線不到10天，觀看次數就突破1億次。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

