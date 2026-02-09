日本眾議院改選投票率有玄機？李永萍點破高市早苗「致命操作」

日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下三分之二席次，投票率約為56%。前台北副市長李永萍質疑認為，高市早苗故意利用日本大風雪的時機，某種程度等於剝奪民眾的參與權利。

李永萍8日在《中天辣晚報》表示，高市早苗突發動解散眾議院，突然在很短的時間內選舉，遭到很多人質疑和批評。現在果然事實檢驗那些質疑和批評也是正確的，因為有一個很大的質疑，就是在這種天寒地凍時，高市想要幹嘛，等於故意利用一個很壞的時機、日本大風雪的時機，某種程度等於剝奪民眾的參與權利。這個大暴雪，好多交通工具停了，連交通設施都停止，大家還會千辛萬苦出來投票嗎？當然也有通訊投票，也投了20%。可是大雪，80%的民眾讓他們在天寒地凍、甚至很冷有雪災的地方，大家根本無從投票。

李永萍接著表示，投票率如此之低，高市早苗到底想要幹嘛？因為那個對執政黨有很大好處，出牌的所有優勢，通通掌握在執政黨手上，在野黨被打得完全沒辦法因應。所以那幾個在野黨因應突然要改選，匆匆忙忙合併組合成新政黨什麼的，大家就譏笑，你們怎麼那麼沒有力量、怎麼沒有制衡。說真的，他們連新政黨的名字要推銷出去，都是個問題，那豈不是自民黨本身掌握了龐大的優勢。

李永萍指出，更關鍵的是，高市早苗用那麼大的資源去掌控網路媒體，連日本都有人在質疑，妳那個影片可以突破到比偶像團體還厲害，這可能嗎？所以她掌握了所有資源，把選舉的前後都控制在自己手上。

