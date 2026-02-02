日本眾議院改選民調 自民黨可望單獨過半

日本自民黨總裁高市早苗出席造勢活動演講。(高市早苗X)

日本眾議院大選進入關鍵衝刺期，根據《朝日新聞》於「超級星期天」發布的最新民調顯示，執政的自民黨選情強勁，極大可能在本次大選中單獨取得超過233席的過半席次。





若結合日本維新會的勢力，執政陣營總席次有望衝破300大關，甚至挑戰三分之二（310席）的絕對優勢。相較之下，在野的「中道改革聯盟」則陷入苦戰，席次恐較選前大幅萎縮近半。





本次民調透過電話與網路訪查約37萬人，結合實地採訪資訊，具高度參考價值。數據顯示，自民黨在小選區表現亮眼，預計將從選前的138席大幅成長至210席以上；比例代表席次也穩住基本盤並展現上升氣勢。反觀由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯盟」，在小選區與比例代表兩端皆欲振乏力，席次可能從選前的167席驟降至一半左右，選情極度嚴峻。

在第三勢力方面，國民民主黨選情相對平穩，維持現有規模；新興勢力如「參政黨」與「未來團隊」則呈現躍進態勢。參政黨比例代表席次上看10席，未來團隊也穩拿6席並力求雙位數突破。





然而，《朝日新聞》特別指出，目前小選區仍有約4成、比例代表約3成的選民尚未明確表態。在選戰最後階段，這群關鍵選民的走向將決定最終議席的分佈，執政黨能否維持領先優勢或在野黨是否能發起最後反撲，仍存在變數。