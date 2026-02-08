日本眾議院改選自民黨取過半席次 朱立倫祝賀：期許未來深化交流

國民黨前主席朱立倫在臉書發文表示，謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷敬意。（圖／摘自朱立倫臉書）

日本眾議院改選，高市早苗領導的日本自民黨取得過半席次，執政得以延續。國民黨前主席朱立倫在臉書發文表示，謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷敬意。

朱立倫指出，自民黨早年即與蔣經國前總統建立深厚情誼，雙方關係源遠流長。過去四年任期內，自民黨各界及青年局，與國民黨中央黨部、立法院黨團、KMT Studio及青年團多次交流互訪，逐步建立新生代之間長期且制度化的對話機制，並累積具體成果。

朱立倫重申，國民黨一貫堅持「親美、友日、和陸」的外交路線，並以「對話與國防」的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎。作為區域內具備豐富執政經驗的政黨之一，國民黨將與自民黨以負責任、務實態度，攜手各方夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。

朱立倫最後再次祝賀自民黨勝選，並表示期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。

