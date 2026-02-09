日本眾議院改選高市早苗大勝 賴清德大罷免大失敗著實諷刺

日本眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨大勝，席次飆漲到不夠用，突破310席次占眾議院2/3，只好讓出來給在野黨，這是二戰後單一政黨取得的最多議席，除了高市早苗和防衛大臣小泉健次郎個人魅力外，因高市早苗之前一句「台灣有事日本有事」的說法，引發北京當局抗議，中國頻繁於台海與東海示威、戰機艦艇逼近日本周邊海域，並抵制赴日觀光等，造成中日關係降至冰點；不過就像中共每次對台文攻武赫，反而拉高民進黨選票，這次也成了高市的超級助選員。

日本戰後以「經濟優先」作為國家主軸，使其一度成為全球第二大經濟體，但泡沫經濟後30年，高市早苗的右翼立場在過去並非被大眾接受的主流路線，然而在中國崛起，加上軍力快速擴張的背景下，高市早苗主張修憲、擴軍、強化日美同盟等，加上高市和小泉在助選時的親和力與接地氣，讓民心漸漸往自民黨靠攏。

每逢選舉，民進黨總是不忘再提「抗中保台」，而被激怒的中共也不負民進黨期望展現軍事實力，文攻武赫下成為民進黨的最佳助選員，同理這次中共也為高市早苗的助選員。自民黨此次大勝並取得穩定執政，更可能長期執政的情況下，高市早苗預料將對中國更加強硬，也再一次展現中共戰略副作用的最新案例。中共自認是在打擊敵對勢力，實際上卻是走向反效果。

當然高市早苗的個人魅力也不容小覷，她與過往傳統日本男性嚴肅政客完全不同，她親切隨性體貼，連帶長一張帥臉的閣員小泉健次郎，自從首相換成了高市早苗後，也開始活潑親切了起來，助選期間還形成抱嬰孩(阿卡醬)大哭的風潮，一堆媽媽們到活動現場只是為了把小孩塞給小泉，每天都可以看到小泉抱著大哭嬰兒的照片，但周圍的大人們卻都快樂地大笑，這些話語和照片第一次讓日本人感受到政治是真實而有溫度的。

高市早苗除了提出日本必須將國防預算提升至GDP 2%以上，發展軍事反擊能力，並努力提振日本的經濟實力’，政府提供半導體業補貼，從台積電熊本廠的落地，就可看出不只是投資案，而是日本產業政策重建的象徵。 台積電董事長魏哲家親赴日本首相官邸，帶來熊本第二廠、三奈米製程投資的明確訊號，等同高市早苗宣示高端晶片技術將正式深耕日本本土，日本必須在全球半導體價值鏈中有著一席之地。

高市早苗讓泡沫經濟後，日本社會長期壓抑的自信，似乎慢慢的甦醒了起來，她在執政三個月後明快的解散國會，並在改選中取得壓倒性勝利；不像賴清德總統只因朝小野大想翻盤，最後苦吞32:0的大罷免大失敗，高市早苗的勝利奠基於她了解日本社會長期的壓抑下，不管是軍事或經濟都必須重新找出民族自信心，而賴清德的失敗在於他總是剛愎自用，個人理念優於民生社會的大處考量。

