日本眾議院改選，自民黨單獨過半在望？ 學者：高市早苗強勢主導「不選議員，選首相！」戰略
日本眾議院選舉將於2月8日投開票。自民黨籍首相 高市早苗 明確將此次選戰定位為一場攸關其去留的「信任投票」，並以個人高人氣作為選戰核心，力求拉抬自民黨席次，確保自民黨與日本維新會組成的連立政權取得過半。
淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲接受《風傳媒》訪問時指出，這場選舉在制度上是眾議院改選，但在政治實質上，已被高市操作成一場「首相指名選舉」。高市透過借鏡安倍路線的選戰策略，試圖穩住保守基本盤；相對之下，新成立的「中道改革連合」（簡稱中道）雖在野黨重組中尋求突破，但整合倉促、內部失衡，難以有效凝聚反自民力量。
從最新民調與選區態勢來看，自民黨單獨過半已逼近現實。蔡錫勲分析，這不僅反映日本選民在國際情勢不確定性升高下，對保守路線的偏好，也凸顯在野陣營長期分裂的結構性困境。
高市的選戰布局：借安倍模式，逼選民做二選一
高市早苗1月19日在記者會上開宗明義，將解散眾議院的理由，解釋為「由主權者的全體國民，決定高市早苗是否適合擔任首相」。蔡錫勲指出，這樣的說法，本質上就是向選民直接訴求「請選擇我」，將選舉轉化為對高市個人領導力的信任投票。
高市內閣主打「重要政策的大轉換」，核心標語「日本列島を、強く豊かに」（日本列島強盛富裕）刻意呼應前首相 安倍晋三 於 2012 年奪回政權時提出的「日本を、取り戻す。」，並借用其小標「一人ひとりを強く、豊かに。」。高市改用「日本列島」而非單純的「日本」，被解讀為強調全國各地的均衡發展，與安倍第二次政權常用的「全国津々浦々」相互呼應。
政策主軸「責任ある積極財政」，則與「安倍經濟學三支箭」在包裝方式上高度相似，透過淺顯易懂的名詞，拉近與選民之間的距離。
蔡錫勲指出，安倍之所以被視為「擅長選舉的首相」，正是因為成功運用這類標語，創下國政選舉六連勝的紀錄；高市顯然有意複製此一成功模式。從海報採用日之丸紅白配色，到在秋葉原 JR 站前發出選舉「第一聲」，都延續安倍過去偏好的「次文化聖地」動員手法，以吸引年輕選民。
此外，日本維新會兩位共同代表站立於高市兩側，營造「One Team」的視覺效果，也被解讀為刻意凸顯連立政權的「加速器角色」。
高風險豪賭：未過半就下台
高市更進一步明言，若自民黨與維新會的連立政權未能取得過半席次，她將辭去首相職務。蔡錫勲指出，這樣的設定，讓人聯想到2005年小泉純一郎 的「郵政解散」，當時小泉以「贊成或反對郵政民營化」的二元選擇，成功帶領自民黨取得壓倒性勝利。
「高市現在提出的『高市首相，或是野田首相、斉藤首相、其他』，本質上也是相同的策略，」蔡錫勲分析，這種做法能迅速塑造強勢領導形象，但前提是必須勝選；一旦失利，對自民黨內部的衝擊將非常直接。
中道改革連合的難題：倉促合流、分票結構不利
相較於高市清楚的選戰布局，在野陣營則顯得步調凌亂。
1月16日，立憲民主黨與公明黨突然合流成立「中道改革連合」。蔡錫勲形容，這是政治現實下的選擇，但也帶來高度風險。「僅僅半年前，公明黨還與自民黨並肩競選，如今卻轉而支持昔日政敵，」他直言，這種「帶槍投靠」的整合方式，容易削弱選民信任，也讓人想起 2017 年民進黨與希望之黨的合流經驗。
在選戰實務上，中道的問題逐漸浮現。新黨名稱辨識度不足，電視黨首辯論與選舉「第一聲」活動中，幾乎只見共同代表 野田佳彥 出面，另一位共同代表、公明黨前代表 斉藤鉄夫 則明顯淡出，暴露內部權力與整合失衡。
在政策上，中道受中國對日威壓升高影響，修正立憲民主黨過去的立場，轉向主張「現實的外交與防衛政策」，包括在安保法框架下行使自衛權合憲，並對中國採取「堅決應對」。然而，蔡錫勲認為，政策轉向並不足以彌補選區結構的不利。
民調顯示分票加劇，自民黨佔優勢
根據《朝日新聞》報導，在 289 個小選區中，有 133 個選區出現自民黨同時與中道改革連合、參政黨競合的情況；其中，中道又在91個選區與國民民主黨或共產黨候選人重疊，反政府票源因此被分散。
《日本時報》則指出，中道改革連合的席次，可能自解散前的 167 席大幅下滑，甚至跌破 100 席。相較之下，自民黨即使失去公明黨長達 26 年的支持、改與維新合作，在保守選區仍維持明顯優勢。
《日經亞洲》引述 Nikkei 民調顯示，自民黨在全國 289 個小選區中，約有近 40% 處於領先地位，並在山口、德島、熊本等地形成全面優勢；比例代表席次則可望自上屆的 59 席，增加至 70 席以上，甚至逼近取得「安定多數」所需的 243 席。
蔡錫勲提醒，在部分三方競合選區中，「公明黨的組織票不能輕忽」，其流向仍可能左右選情。
蔡錫勲總結，這場選舉清楚展現日本政壇的現實主義運作：高市透過延續安倍路線，成功鞏固保守選民；中道試圖走中間路線，卻難以彌補整合不足與分票結構的劣勢。在中國對日威壓持續升高的背景下，這場被高市設定為「信任投票」的眾議院選舉，影響的將不只是內閣去留，而是日本未來數年的經濟政策、防衛方向與整體戰略定位。
