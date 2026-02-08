日本眾議院改選 自民黨獲316席創二戰後紀錄

日本眾議院選舉在8日登場，經過一個晚上的開票作業，在9日早上所有選舉結果出爐，來看到在日本媒體報紙頭版，放上了日本首相高市早苗的照片。標題就寫著「自民黨大勝、執政黨突破三分之二席次」，我們也來看一下開票當時自民黨總部的畫面。

這次選舉，高市早苗帶著高人氣拿下壓倒性勝利，自民黨獲得316席，單獨拿下超過三分之二的席次，達到發動修憲的門檻也創下二戰後的紀錄，但相對的新成立的在野黨「中道改革聯合」只拿到49席，可以說是吞下慘敗。

這次選舉，高市早苗在年輕族群和中間選民擁有高支持度，她的個人魅力掀起一股旋風，就連過去身陷政治獻金風暴的自民黨候選人，還有選情激烈的選區，台灣女婿山口晉，也在高市站台加持後當選。

另一方面，在野黨則是面臨重大挫敗，甚至連現任的共同幹事長安住淳，還有在國會質詢台灣有事而引發風波的岡田克也，這些資深議員都紛紛落選，接下來中道改革聯合的共同代表野田佳彥 也將負起政治責任。

雖然這次選舉是睽違36年再度在寒冬中舉辦，連東京都罕見降下大雪，但是加上提前投票後，整體投票率為56%，比上次選舉還要高，接下來高市早苗將建立穩定的長期政權。

台日關係可望繼續維持，而中日關係冷凍則是選後需要面對的課題。

