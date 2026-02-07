日本眾議院明改選有利高市早苗？ 張競：個人與黨有落差 日中關係難改善

日本眾議院明改選，張競認為，高市個人支持度跟黨有落差，日中關係也難因改選而改善。（圖／美聯社）

日本明（8）日將舉行眾議院改選，自民黨是否能過半單獨組閣與首相高市早苗未來的施政之路息息相關。中華戰略學會資深研究員張競就表示，改選是高市希望全盤掌控政局發展方向，但能否透過個人支持度拉高自民黨選票，仍有待觀望；就算高市獲勝，日中關係也難有大轉變，對立也難是成為長久之勢。

張競今日發文表示，本次眾議院選舉確實存在多項特殊性；特別是從眾議院正式解散到舉辦選舉投票時間僅有16天，確實創下時間最短國會改選記錄。

他也說，儘管諸多媒體普遍預估自由民主黨可能勝選，並且眾議院席次過半亦能單獨組閣。不過由於高市早苗本身個人民調支持度，與自由民主黨政黨支持度存在嚴重落差，高市早苗能否藉由個人魅力產生催票作用獲得政治票房正面效應，許多日本政治觀察家其實都抱持相當保留態度。

再加上高市早苗獲得大量年輕選民支持，因此得以維持民調高支持度，但此與自由民主黨傳統票源基本盤並不相同，能否驅動年輕世代，面對嚴寒天候創造高投票率，並且將票投給自民黨眾議員候選人，更是充滿變數。

張競進一步說明，至於高市早苗為何堅持要提前推動眾議院大選？依據她1月23日宣布解散眾議院舉辦大選時，曾經公開宣稱推動改選係為「創造我們自己未來的選舉」，並且高調宣示「是否將國家經營託付給高市早苗，請國民直接判斷」。顯然高市早苗希望藉由改選鞏固權力，試圖讓自由民主黨參選者透過大選獲得眾議員過半席次，藉此充分並且全盤掌控政局發展方向。

然而他也說，就算高市早苗獲得勝選，能否讓北京調整抵制高市之政策立場是基於下列幾個因素，但看來機率相當渺茫。

首先在北京眼中，高市所跨越紅線事涉基本原則，絕不是可商量與取捨之利益問題；其次是日本戰後政局穩定性相對不高，內閣替換速度猶如走馬燈，長久執政的總理大臣屈指可數。就算高市能夠風光一時，但其在台灣問題所持立場並非日本政壇共識，到最後等到人事興替後，最後東京還是會找個台階下，不可能讓高市失言風波永遠持續，讓東京與北京關係永遠凍結。

最重要的是，就雙方消長勢頭觀察，中共高層顯然對本身發展前景充滿信心，就算與東京繼續交惡，其亦可承受相關負面影響。此外若是回顧過去，中共承受外交壓力與逆境之抗壓性，絕對不容各方低估，就算在國家綜合實力相對羸弱時期，政府高層亦從未在原則問題上有所讓步。高市就算勝選，日本亦無法就此顛覆整個戰略環境，迫使北京讓步，日中關係答案相當明顯！

