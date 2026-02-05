日本眾議院本週末大選！川普發文挺高市早苗

▲美國總統川普公開發文，為了本週末將登場的日本眾議院選舉，力挺高市早苗。圖為他先前到訪日本，與高市會晤的照片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本將於2月8日（本週日）舉行眾議院選舉，被視為首相高市早苗奪回國會掌控權的政治豪賭，美國總統川普（Donald Trump）在大選前夕於自家社群平台發文，公開力挺高市早苗，並透露2人將於下個月19日在白宮會面。

川普於美國時間5日在Truth Social上發文，打下：「偉大的日本將於2026年2月8日星期日舉行非常重要的立法選舉，這次選舉結果對日本的未來非常重要，高市首相已證明自己是一位堅強、有力、有智慧的領導人，真心熱愛著自己的國家。」

接著，川普指出，自己很期待3月19日於白宮歡迎高市早苗，去年訪問日本期間，他和所有團隊成員，都對高市早苗印象深刻，除了國家安全之外，美國與日本還將密切合作，達成了一項意義重大的貿易協議，將極大程度惠及美日2國。

文末，川普也高度肯定高市早苗的能力，認為高市及其執政聯盟的工作值得讚揚，身為美國總統，他很榮幸能夠給予支持，喊話：「她不會讓日本人民失望！祝您在週日重要的選舉順利！」

