日本眾議院極限選戰！最短備戰期×最強寒流，選情添變數

破紀錄暴雪與極端低溫席捲日本，2月舉行的眾議院大選僅有16天備戰期，交通中斷、除雪與選務調度壓力升高，引發外界對投票率下滑的憂慮。街頭造勢、選戰看板、文宣配送全面受大雪影響，候選人被迫轉向室內活動與數位動員。年輕選民對寒冬投票接受度較高，可能為小黨創造空間，暴雪正成為牽動日本選情的重要變數。

日本正迎戰入冬以來最嚴峻的雪災與極寒氣候，北陸及東北多地降雪創歷年新高，道路封閉、列車延誤、航班停飛，交通中斷嚴重。就在此時，日本首相高市早苗在上任不足四個月之際，閃電解散眾議院，並於8日改選。這不僅是36年來首度於2月舉行眾議院大選，更撞上破紀錄的暴雪與極端低溫。候選人看板被厚雪掩埋，街頭造勢受阻，文宣派送延誤，連冬季必備的暖暖包，也因安檢可能觸發警報而成為隱憂，惡劣天候正全方位考驗選民投票意願，也將選戰推向後勤與心理的雙重挑戰。

觀察家憂心，日本正面臨入冬以來最強寒流，加上僅16天的史上最短備戰期，恐導致低投票率，左右選舉結果。然而，20至30歲年輕族群對寒冬投票接受度高於中高齡層，或成新興政黨突圍契機。在高市早苗試圖藉個人高人氣鞏固政權之際，這場被暴雪封鎖的選舉，不僅考驗日本政府的危機處理能力，也可能重塑東瀛政壇的權力版圖。

高市早苗：全力保選務，跨越冰封挑戰

高市早苗坦言，提前舉行眾議院選舉，對降雪地區的選民是一大挑戰。她表示，「尤其是居住在大雪地區的民眾，我由衷感謝大家願意付出巨大的努力前往投票所，因為腳下的路況可能相當嚴峻。」暴雪與極寒導致多地交通中斷，選民要克服積雪，抵達投票所，比往常更需耐力與決心，凸顯這場「雪中選戰」的不尋常挑戰。

高市早苗強調，中央政府將全力保障選務順利進行，並提醒選民善用提前投票與不在籍投票等替代方式，以降低惡劣天候帶來的影響。她的表態不僅展現因應這場危機的決心，也凸顯雪中選戰背後的後勤與心理攻防，是這次選舉最具挑戰的一環。

高市早苗為自民黨候選人助選。取自X@takaichi_sanae

看板消失在雪堆：選戰轉向室內與數位

日本各地連日暴雪與極寒襲擊北陸、東北、北海道，交通中斷、雪崩及停電風險提升，選民赴投票所面臨交通與天候挑戰，選務人員執行投票作業安全也備受挑戰。從封閉道路到積雪掩埋看板，惡劣天候已成為本屆眾議院選舉的最大隱憂。專家警告，大雪與寒冷不僅阻礙投票，也可能改變整體選舉氛圍與投票率。

暴雪導致街頭看板與宣傳海報受損或被積雪掩埋，青森一座城鎮甚至被迫將選前設置的看板數量砍至97面，遠低於去年夏季眾議院選舉的621面。北海道選舉委員會事務局官員山下正人（Masato Yamashita，音譯）表示：「海報張貼區確實是由各市政當局設置，但問題在於一些指定張貼地點，同時也是堆放多餘積雪的地方。」

大雪引發安全疑慮，也限制街頭造勢活動的人潮，一些人批評高市早苗宣布舉行眾議院選舉時，並未充分考量大雪地區的實際情況。中部福井縣（Fukui Prefecture）與東北青森縣（Aomori Prefecture）候選人團隊抱怨，選舉宣傳受阻，街頭造勢受限，福井的一名競選助理表示：「我們真的陷入困境，因為通常最適合演說、向路人揮手的路口轉角，如今全都堆滿了雪。」

街頭演說一直是候選人與選民最直接的互動方式，也是接觸政治冷感選民的關鍵機會，但這次大雪迫使候選人重新調整策略，不得不將競選造勢改以室內活動為主，因為在寒冷天氣下，室外能吸引多少民眾駐足聆聽難以預測。然而，即使臨時找到室內場地，降雪與低溫可能會降低支持者與助講嘉賓的出席意願。鳥取縣（Tottori Prefecture）一名候選人的競選幹部表示，該團隊不提前公告行程，避免選民在戶外久候。

雪中宣傳也面臨諸多挑戰：路面結冰、積雪吸音、道路變窄，讓宣傳車難以路邊停靠演說，一些團隊雖加裝無釘雪地輪胎或改用四輪驅動車，但仍難完全克服困境。更棘手的是，警方提醒，冬季必備的暖暖包內含鐵粉，可能觸發金屬探測器警報，而這類安檢措施，自2022年前首相安倍晉三於奈良街頭演說遭槍擊身亡後引入，以強化維安。

參與造勢活動的民眾若觸發警報，恐必須接受女警搜身檢查。種種安全規範與寒冷環境的考驗，使得候選人與民眾都得忍受不便與不舒適，凸顯雪國選戰在維安、交通與現場互動上的多重挑戰。

大雪持續干擾日常生活與選舉準備：北海道陸別町（Rikubetsu）一度測得-22.9℃低溫，札幌單日降雪54公分，創1月新高，競選團隊反映文宣派送與競選車輛延誤。青森一名候選人的祕書更直言：「這個時節舉行選舉，真的讓人難以承受。」

這場嚴寒選戰中，候選人被迫轉而倚重線上宣傳與社群媒體。日本東北山形縣（Yamagata Prefecture）一名候選人指出：「正因為這是一場雪區的大選，社群媒體才變得格外重要。」然而，他也擔憂，高齡選民對智慧型手機與電腦不熟悉，訊息未必能順利傳達，凸顯雪中選戰在傳播策略上的挑戰與限制。

青森市遭遇特大暴雪，已達災害等級。取自X@livecam_db

16天與暴雪賽跑：官方的極限選務大考

日本眾議院解散至投票日僅16天，這場選戰的選務，面臨史上最緊湊的考驗，地方政府從分發入場券到清雪作業，每一環節都被暴雪與極寒逼到極限。《日本時報》（Japan Times）報導，多地選務單位都抱怨難以妥善安排投票事宜，公務員被迫加班因應。

中央政府積極部署應變措施。總務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）已警告地方政府，投票日大雪可能延誤投票所入場券的配送及進入投票所流程。日本政府已成立專案小組，鼓勵地方選務單位在提前投票期間設置行動投票所，並於投票日安排接駁交通協助選民前往投票所。東北福島縣（Fukushima Prefecture）多個城鎮已調整投票時間，延後開放投票所，並提前關閉，以確保票箱運送安全。

如果2月8日北海道偏遠地區遭逢暴風雪，投票率可能下滑，也引發選票運送疑慮。北海道許多地區僅有雙線道，一旦封閉，偏鄉投票所的大量紙本選票能否迅速送至集中開票點、是否有足夠車輛可供運送，成為關鍵問題。

即使北海道首府札幌有計程車協助運送，也可能因司機短缺及雪祭週末人潮競爭而增加運輸困難。負責紙本選票印製與配送的官員內山悟（Satoru Uchiyama，音譯）指出，人口稀少地區尤其難以確保足夠車輛。再加上去年雪祭吸引逾230萬人次，今年選舉日恰逢雪祭週末，若雪況惡化，交通瓶頸可能嚴重影響選民前往投票所的行程。

大選的結構性變數：寒流成選情篩選器

民調顯示，自民黨（LDP）仍可望維持國會最大黨地位，但官員與分析人士警告，嚴峻冬季天氣可能壓低投票率，尤其是傳統上對選舉結果有關鍵影響的偏鄉與多雪地區。觀察者指出，寒冷天氣、高市早苗的高人氣、疲弱的在野黨，可能共同加劇選民冷感。作家石戶諭（Satoru Ishido）對《朝日電視台》（Asahi TV）指出，「這次幾乎具備了所有會導致低投票率的條件。」

年輕選民相對更能接受2月選舉安排，20至30歲族群有超過58%表示接受，對比40至50歲僅47.5%。然而，在下暴雪的東北地區，61%受訪者反對選舉時程，僅35%支持。這顯示，暴雪仍可能影響偏鄉與高齡族群的投票意願，進一步增加全國選情的不確定性。

換言之，年輕選民可能更願意冒雪投票，此趨勢對小黨有利，包括主張嚴格移民管制、2025年參議院選舉吸引年輕選民的右翼政黨參政黨（Sanseito），或將因此受益。

此外，自民黨已難再依靠前執政伙伴公明黨（Komeito）的組織催票力量，意味著必須爭取更多未表態選民支持。石戶諭分析，「過去低投票率對自民黨有利，但現在情況已不同。」