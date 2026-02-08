日本眾議院選舉今登場！外媒整理「6大焦點」一次看

日本首相高市早苗宣布解散眾院，今舉行投開票，國際關注，《路透社》整理這次選舉6大看點，包括自民黨勝選幅度、財政政策、年輕選民支持率、對中路線等。

日本首相高市早苗（中）近日在街頭拜票助選。（圖／路透社）

勝選幅度成關鍵

報導指出，根據上週公布民調，自民黨與維新會聯盟可望在465席的眾議院，拿下約300席，將遠高於高市目前僅勉強維持的多數席次。若聯盟取得261席，即所謂的「穩定絕對多數」，將可全面掌控國會委員會，讓包括預算案在內的立法程序更加順暢；若席次達到310席的「超級多數」，甚至可推翻目前不在其掌控之中的參議院。不過，高市也已為敗選設下紅線。她曾公開表示：「如果失去眾議院多數，我將辭去首相職務。」

財政政策引發市場警惕

報導表示，高市競選期間承諾，為協助民眾因應物價上漲，將暫停對食品課徵8%的消費稅，此一表態上月引發金融市場劇烈反應。投資人質疑，在日本已是已開發國家中債務最沉重的情況下，政府如何彌補每年約5兆日圓（約1兆台幣）的稅收缺口，導致日債遭拋售、日圓重貶。市場人士正密切關注高市是否進一步說明財源安排。

日本眾院投票在大雪紛飛中進行。（圖／路透社）

年輕選民成最大變數

民調顯示，64歲的高市在年輕族群中的支持度高於長期作為自民黨票倉的高齡選民。她出身平凡、結合民族主義色彩的言論，成功吸引對經濟長期停滯感到不滿的年輕世代。一名20多歲選民表示，「她看起來真的想改變日本，而不是只是維持現狀。」

高市自稱政治理念受英國前首相柴契爾（Margaret Thatcher）啟發，善用社群媒體，甚至意外成為時尚話題人物，支持者爭相購買她使用的包款與粉紅色原子筆。然而，年輕人是否願意走進投票所，仍將左右勝選幅度。去年10月大選中，東京21至24歲投票率僅36%，遠低於70至74歲族群的71%。

對中強硬路線恐再升溫

若取得壓倒性勝利，高市在對中政策可能獲得更大政治空間。多名現任與前任日本官員指出，這將使她在與中國大陸的緊張關係，更具籌碼。報導表示，高市上任數週後，即公開談及日本可能如何回應中國大陸對台動武情境，引發近年最嚴重的日中摩擦之一。北京方面持續批評她推動強化軍力的政策，指其「試圖讓日本重返軍國主義道路」。

高市早苗路線備受關注。（圖／路透社）

極右政黨擴張 政治光譜右移

極右派「參政黨」這次推出創紀錄的190名候選人，民調顯示可能取得約15席，較現有的2席大幅成長。該黨以強烈反外國人論述吸引年輕支持者，並尋求與美國總統川普（Donald Trump）的「MAGA運動」建立連結。儘管規模仍小，但其崛起已推動日本政治論述明顯右傾。

冬季天候恐影響投票率

這次選舉為1990年以來首度於嚴冬舉行。日本北部與西部多地遭遇創紀錄降雪，東京也出現降雪，造成部分交通受阻。日媒報導，部分偏遠地區投票所將提前關閉，以確保選票能及時送達開票中心。日本選舉投票率長期偏低，近年約為55%，低於多數已開發國家。

