日本眾議院選舉前夕 高市早苗允諾提升日本安全

（中央社東京7日綜合外電報導）日本眾議院選舉明天投開票，首相高市早苗今天在選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。

法新社報導，選前民調顯示，自由民主黨領導的高市早苗執政陣營有望囊括眾議院2/3席次。

高市早苗在東京一場數千人造勢場合說，「讓日本成長起飛是高市內閣的責任。日本將會愈來愈繁榮和安全」，並表示「我們希望今年能把人們對目前生活和未來的焦慮，轉化為希望」。

她指出，入境審查「已稍微嚴格一些，這樣恐怖分子和產業間諜就不容易入境」，「我們必須確實檢查（外國人）是否有繳稅，是否有繳健康保險費用」。

高市補充說，她期盼「不論你住在日本列島哪個角落，你都能安心生活，獲得你需要的醫療與社福支持、接受高品質教育，以及找到適合的職場和工作機會」。

高市強調：「但要實現這些，必須讓經濟更強大。醫療和社會福利需要經費，教育也需要投資。因此我們一定要建立強健的經濟。」（編譯：洪啓原）1150207