日本眾議院選舉投票日 臺僑熱烈關注！會長：選舉關乎臺海安全

記者柯雅涵／日本東京報導

日本眾議院選舉於今日（8日）進行投開票，東京街頭雖然大雪紛飛，但池袋車站附近的臺僑仍積極參與捐血活動，現場氣氛熱烈。我們的採訪團隊來到現場，見證這一公益活動的進行，並訪問到活動主辦單位代表。

臺僑會長接受三立訪問，直呼此次眾院改選關乎臺海安全。（圖／翻攝三立新聞畫面）

由於日本首相高市早苗在短時間內解散國會，並迅速決定投票日期，此次選舉備受臺僑圈關注。活動主辦單位的會長表示，選舉關乎臺海安全，因此在臺僑圈內引發熱烈討論。會長希望透過活動，鼓勵更多人關注選舉結果。

雖然寒流來襲，但臺僑的熱情不減，積極響應捐血活動，同時期待選舉結果的揭曉。

