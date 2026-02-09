日本眾議院選舉結果出爐 高市早苗吸納中間派、自民黨大勝

（國際中心／綜合報導）日本第51屆眾議院選舉結果出爐，由首相高市早苗率領的自由民主黨大獲全勝，最終拿下316席，跨越眾議院465席中三分之二門檻，確立國會內的絕對多數優勢。日媒分析指出，高市早苗在選戰期間成功擴大支持版圖，不僅穩固自民黨基本盤，更吸引大量中間派與年輕選民回流，成為本次選舉壓倒性勝利的關鍵。

圖／日本第51屆眾議院選舉結果出爐，由首相高市早苗率領的自由民主黨大獲全勝，最終拿下316席。（資料照）

根據《時事通信社》公布的出口民調，在被視為左右選情的中間派選民中，有約25%投票支持自民黨，明顯高於中道改革連合的18.2%及國民民主黨的13.9%。分析認為，高市早苗在經濟政策與政權穩定性的訴求上，成功回應選民對現狀的不安，使過去兩次選舉中轉向在野陣營的中間選票大幅回流。

在席次表現上，自民黨從選前的198席一舉成長至316席，增幅超過六成，並在多個過去由在野黨掌握的關鍵選區成功翻盤。隨著選舉結果底定，高市早苗預料將在下週召開的特別國會會議中再度獲得首相指名，隨即展開「第二屆高市內閣」，延續完全執政體制。

相較之下，在野勢力則遭遇重挫。由立憲民主黨與退出執政聯盟的公明黨於年初合組的「中道改革連合」，席次從原有的172席大幅縮水至49席，幾近腰斬，未能形成有效制衡力量。選後，該聯盟兩位共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫相繼宣布辭職，坦承未能獲得選民信任，將著手進行黨內重整。

年齡層分析也顯示，自民黨在本次選舉中橫跨各世代皆居領先地位，尤其在18至19歲首投族及年輕選民中，支持率高達43.4%。日本政治觀察指出，高市早苗強調就業、物價與生活成本等議題，成功打破年輕世代過去較偏向改革派或在野黨的投票傾向。

此外，自民黨在單一選區中也展現強勢，中間派選民支持率達39.5%。在基本盤方面，自民黨支持者約占整體受訪者36%，其中超過8成選民在此次選舉中投下自民黨，顯示執政黨在吸納新選票的同時，也有效鞏固核心支持結構。日媒普遍認為，高市早苗此役已成功建立穩固政權基礎，未來施政動向將成為日本政壇關注焦點。

