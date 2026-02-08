日本眾議院選舉 出口民調：自民黨可望單獨過半

（中央社東京8日綜合外電報導）日本眾議院選舉今天投開票，根據日本電視台（Nippon TV）的出口民調，自民黨預計獲得305席，有望單獨過半；日本維新會預計拿下36席，自維聯盟共341席。

執政陣營選前席次為自民黨198席，加上日本維新會34席，共232席，只要再增加1席即可過半。

若執政陣營達到310席，不僅代表遠遠超過身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相高市早苗所立下的最低勝敗標準「執政黨在眾院過半」，也代表高市政府得以延續。

而310席相當於眾院465席的2/3，可對參議院否決的法案進行再表決，並啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營都曾突破310席，但自民黨單獨取得該門檻仍未有前例。（編譯：楊惟敬）1150208