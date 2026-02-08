日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化

日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

成大政治系教授王宏仁指出，勝選形式有高低之分，執政聯盟若合計跨過233席過半門檻，屬於「最低勝利」，不僅不算強勢，還可能被視為選得不夠理想。他表示，依照目前各界判斷，執政聯盟應該有機會獲得更多席次，自民黨若能與維新會或其他理念接近的小黨合計取得足夠席次，才稱得上真正意義上的「大勝」。

廣告 廣告

王宏仁進一步分析，達到310席更具備啟動修憲程序的條件。他解釋，假設只是一般程度的大勝，政策重點可能放在減稅等內政議題；若達到修憲門檻，圍繞憲法第九條相關架構、自衛隊憲法定位的調整，將成為核心政治議題。以目前情勢來看，席次確實有可能接近300席，但能否衝上310席仍須再觀察。

在對外關係方面，王宏仁指出，選後最立即的影響在於美日關係。高市早苗預計3月訪美，若勝選幅度夠大，將有助於進一步強化美日關係，美方對日本領導人的重視程度也會隨之提升。他認為，日美關係原本就穩固，大勝將使合作更具政治基礎；相較之下，中日關係只會繼續惡化，不太可能改善，執政者在國內支持度提升後，對中國因素的顧慮將進一步降低。

談及台灣部分，王宏仁表示，日本不會高調宣布對台政策轉向，但台日實質合作不會停滯，官員間接觸頻率甚至可能提高，互動將朝更務實方向發展。他指出，高市早苗高度關注台海周邊情勢對日本西南諸島的影響，以及可能牽動日本本土安全的風險，這使得日本在相關議題上必須與台灣保持高度合作。

王宏仁補充，在軍民兩用領域，如無人機與供應鏈安全，日本可能加強與台灣的產業合作，但在軍事交流上仍會刻意避開高度敏感項目，以降低政治風險，台日關係整體將更加緊密。

美國總統川普。（圖／路透）

文化大學政治系教授鄭子真則從政治風格與選民心理分析，指出執政者與過去日本政治人物相比，展現出鮮明個人特質，敢作敢當、不再模糊表態，反而形成吸引力。他認為，在野陣營整合不順、表現乏力，是執政黨得以擴大優勢的重要因素。執政者上任僅數月，具體政績尚未完全顯現，但其高強度工作形象與明確立場，已在選民間建立認真、強勢的政治印象。

鄭子真指出，若自民黨最終單獨過半，甚至超出原本預期，日本政治路線將更加右傾，防衛與安全議題的重要性明顯提升，修憲可能性也將隨之增加，圍繞憲法第九條的討論，將不再只是理論層次，而是實際政治進程中的選項。對台灣而言，這樣的發展相對有利，在美日安保架構下，台海安全的戰略連動性將更為明確，對台灣的保障也可能隨之提高。

大陸國家主席習近平。（圖／路透）

在中日關係上，鄭子真認為，緊張態勢勢難避免，但中國未來可能被迫調整對日策略。過去一段時間，中方在稀土、投資與觀光等層面的強硬作法，反而在日本國內產生反效果，助長民眾對高市早苗的支持度，日本社會也逐漸形成共識，單純以高壓手段對待日本，等同替自民黨增加政治動能。鄭子真認為，自民黨與同盟政黨若在選舉大勝，將在美中競逐格局中扮演更積極角色，對亞太安全秩序帶來長期影響。

延伸閱讀

日眾議院大選出口民調曝！高市執政聯盟有望達「超級多數」

關注日眾院大選！陸媒：若高市早苗壓倒性勝出「修憲再無阻力」

高市早苗今沒露臉？日媒：已提前投票 逾2千7百萬人提早投