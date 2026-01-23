日本眾議院開議即解散 2/8舉行大選

日本政府今天（23日）上午9時過後召開內閣會議，決定解散眾議院；眾議院在下午1時（台北時間12時）舉行的全體會議中，宣讀解散詔書後正式解散。眾議院選舉預定於27日公告、2月8日投開票。眾議院今天解散，形同各黨正式開始準備眾議院大選。

日本首相高市早苗（右二）及其他內閣成員23日在東京首相官邸出席內閣會議。（Photo by JIJI Press / AFP via Getty Images）

內閣官房長官木原稔下午在眾議院全體會議上，用紫色袱紗包住的解散詔書傳給眾議院議長額賀福志郎後，額賀宣讀「根據日本國憲法第7條，解散眾議院」，昭示眾議院正式解散。

日本放送協會（NHK）報導，在通常國會召集當日解散眾議院，上次發生在1966年12月，由時任首相佐藤榮作宣布解散，至今相隔60年。自通常國會改於1月召集以來，這將是首次出現在召集日解散。

日本政府稍晚會召開臨時內閣會議，正式決定眾議院大選日程， 預定於本月27日公告、2月8日投開票。

從解散到投開票之間的選戰，僅為期16天，將成為第二次世界大戰過後，天數最短的眾院選戰。

這次眾議院大選，眾議員應選席次共465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

這次大選的焦點是自民黨與日本維新會的執政聯盟，能否突破剛好過半的233席，以及立憲民主黨與公明黨新組的「中道改革聯合」能吸引多少選民。



另外，這也是日本維新會去年10月加入執政聯盟後，首度以執政黨身分應戰，而且身為日本維新會代表的吉村洋文近期已經辭去大阪府知事一職，且已再度登記參選大阪府知事，希望藉此檢驗民意。



大阪府知事補選投開票預計與眾議院大選投開票同一天舉行。

NHK報導指出，這次選舉預料將聚焦選民如何評價日本首相高市早苗政府所推動的政策，包含消費稅在內的物價上漲對策，以及外交與安全保障政策等議題，朝野已實質展開準備。

共同社中文網報導，聯合執政的自民黨和日本維新會，向高市提交了外國人政策建議，而這也將成為眾院選舉焦點之一，執政聯盟盼藉此力爭保守派選民的支持。

最大在野黨立憲民主黨和公明黨創建的新黨「中道改革聯合」（簡稱中道），22日在國會內召開建黨大會，超過160名眾議員參加，啟動了新黨運營。

中道共同代表（黨主席）野田佳彥在建黨大會上表示，著眼於眾院選舉，將強調在明確出示財源的基礎上，全力爭取今年秋季起，把食品的消費稅降為零。

野田與公明黨前代表齊藤鐵夫，擔任中道的共同代表。

中道的共同幹事長，則由安住淳與中野洋昌擔任。政調會長、選舉對策委員長及國會對策委員長，也採取立憲民主黨與公明黨出身者的共同制。

（責任主編：莊儱宇）