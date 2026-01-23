日本眾議院23日「如期」解散 高市強調大選就聯合執政「問信於民」

日本眾議院23日下午在議長額賀福志郎宣讀憲法第7條解散詔書，現場議員高呼「萬歲」後解散。 圖：翻攝日本「國會中繼」

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗23日宣布解散眾議院，選舉將於27日發布公告、2月8日投開票，創下戰後最短16天選戰紀錄。她表示，選舉的目的在就自民黨與日本維新會的聯合執政框架，以及食品飲料消費稅限期兩年免徵等政策問信於民，賭上首相職位力求執政聯盟過半席次。在野黨「中道改革連合」則主張食品消費稅永久歸零，批評高市置國民生活於不顧。

高市早苗23日上午召開內閣會議，通過眾議院解散決議書；下午全體會議中，議長額賀福志郎宣讀憲法第7條解散詔書，現場執政黨議員高呼「萬歲」。這是1966年佐藤榮作內閣以來，首次在例行國會開議當天即解散眾議院，也是1990年以來首度在2月舉行大選。高市在兩院議員會議上強調：「希望大家秉持信念，務必要贏到最後。我也將站在最前線。」她將勝負線設為執政聯盟確保233席過半，若未達標將辭去首相。

廣告 廣告

此次大選將爭奪小選區289席及比例代表176席，共465席。自民黨計畫推舉涉派系收回扣事件的議員參選，並允許比例代表重複候選。在野黨立憲民主黨與公明黨組建的新黨「中道改革連合」提出「生活者優先」政策，黨首野田佳彥在千葉縣松戶市表示：「我們主張中道理念，將努力謀求贊同。」該黨將加強監管企業政治捐款，與自民黨對立。

論戰焦點除食品稅率下調期限及替代財源外，還包括「政治與金錢」問題、外國人政策、可選擇夫妻別姓制度，以及解散的「大義名分」。高市內閣支持率維持70%以上，她主張「負責任的積極財政」，擴大防衛支出並鞏固政權。但在野黨譴責解散導致2026年度預算難在3月底通過，增加地方政府選務壓力，預計需600億日圓經費，且嚴冬選舉恐影響積雪地區投票安全。

上次眾議院選舉於2024年10月27日舉行，距今僅1年3個月，高市選擇此時解散，被視為政治豪賭，利用高人氣避開國會質詢黑金醜聞及經濟外交議題。分析指出，高市面臨安保戰略修訂及經濟成長挑戰，選舉結果將影響日本政局穩定與政策推動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉黎兒觀點》高人氣能變支持選票？高市早苗的「豪賭」 是國民簽下「空白支票」…

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁