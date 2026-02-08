日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

即時中心／徐子為報導



日本眾議院選舉今（8）天投票，各投票所預計於當地時間晚間8點（台灣時間晚間7點）起開票，首相、自由民主黨總裁高市早苗日前設下「自民黨單獨233席過半」為勝選門檻。日本政局聚焦「4個關鍵席次數字」，視為選後政治版圖的重要指標。





233席：確保政權延續、預算法案可推進



選前執政陣營席次為自民黨198席，維新會34席，共232席，距離過半差1席。而在眾院過半，不僅是確保首相續任的最低門檻，也有助於推動預算與主要政策。高市先前曾揚言，若未過半「將辭去首相職務」。



243席：取得「穩定多數」 獨占常設委員長



若執政陣營獲243席，將取得「穩定多數」，可在所有常任委員會都掌「過半席次」，並將獨占各會委員長職位。將讓國會運作更加順暢，有助於更順利推動自民黨政策事務。

高市日前在街頭演說時，曾公開抱怨，「預算委員長是在野黨（掌握），矛頭最後都指向我」，也就是說，自民、維新執政聯盟在之前的國會審議中，處處受限。



261席：達「絕對穩定多數」 可單獨推動法案



若執政聯盟能拿下261席，代表「絕對穩定多數」，可單獨掌控所有委員會，在所有委員會都能確保過半席次，能僅靠自家議員通過法案。之前自民黨曾在2021年眾院選舉時，單獨達成此門檻。



310席：具備否決翻盤、能發動修憲



310席相當於眾院465席的2/3，可對參議院否決的法案再表決，還可啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營（自民+公明）都曾突破310席，不過歷史上，自民黨尚未單獨達到該數字過。



在野黨各自訂下勝敗目標



公明黨退出與自民黨的執政陣營後，這次選戰與最大在野黨立憲民主黨組成「中道改革聯盟」，目標是成為眾院相對第一大黨。共同代表野田佳彥表示，若選舉結果未達預期，將「承擔責任」，並表示「如果1加1沒有達到2，就是失敗」；另一名共同代表齊藤鐵夫則指出，另一目標是要超越現有席次，也表示「對結果負責是理所當然」。



另一方面，國民民主黨則是目標「51席、比例票900萬」。一旦取得51席，該黨將可單獨提出內閣不信任案、附帶預算法案，政治影響力將大幅提升。





