日本眾院大選今起跑！ 多地入場券寄送不及、當局籲「可持證件投票」

日本首相高市早苗與執政聯盟夥伴近期一同出席眾議院提前大選的競選活動。（路透社）

日本首相高市早苗於23日宣布解散眾議院，並將此戰視為個人政治生涯的豪賭，揚言若執政聯盟未能取得過半席次，她將引咎下台。儘管提前投票已於今（28日）正式開始，但部分地區的入場券因寄送不及尚未到位，當局也提醒民眾，只要帶著可以證明身分的證件即可前來投票，無需等待紙本通知。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，眾議院選舉的提前投票於28日開始，將在2月8日舉行投開票。然而，由於本次從宣布解散到選舉僅有短短16天，導致全國多地政府作業不及，未能及時將投票所入場券寄達選民手中。據悉，在北海道函館市，當地選民預計最快要2月2日之後才會收到通知，這也使得提前投票首日的參與人數明顯低於往年水準。

地方選舉管理委員會指出，投票入場券僅為方便核對名單之用，並非必要文件，函館市選舉管理委員會課長伊藤昭一強調，即使尚未收到入場券，「只要有能夠證明是本人的證件，即可前來投票」。函館已有不少民眾以駕照等方式順利完成投票，當局也呼籲民眾，多加利用提前投票的機會，投下寶貴的一票。

此外，針對網路流傳「無券投票恐導致冒名頂替」之擔憂，總務省已指示各地選委會嚴格執行身分核實，若選民未攜帶入場券，必須出示駕照等有效證件以比對名冊資訊；即便持有入場券，若選務人員察覺有異，仍可要求其進一步出示證件。當局重申，冒名投票已觸犯《公職選舉法》中的選舉舞弊罪，政府將嚴加查緝，全力杜絕任何不法行為。





