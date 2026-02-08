即時中心／綜合報導

日本眾議院大選即將結束。受到大雪來襲的影響，投票率格外引人關注。根據日本當局的統計，截至投票的最後一小時，投票率為26.01%，比前年選舉下降2.97%，不過與提前投票相加，為52.11%。

總務省估計，這次選舉有2701萬7098人提前投票，不僅較前一次2024年眾議院選舉增加約606萬人，也創下日本國政選舉新高。占全體選民的26.1%，較前一次眾議院選舉高出5.93個百分點。





原文出處：快新聞／日本眾院大選即將結束 截止前一小時投票率出爐「52.11%」

