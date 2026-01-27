日本眾院大選各黨不整合 加速政壇多黨化

（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本眾議院選舉今天公告、2月8日投開票，執政與在野陣營普遍決定不進行候選人整合。分析指出，這是因為突然解散，導致協商時間不足，加上各政黨為擴大比例代表得票，在單一選舉區積極提名候選人，恐使候選人數量增加，進一步推動日本政壇多黨化。

讀賣新聞報導，「中道改革聯合」共同代表野田佳彦日前表示，如果不能盡量將在野黨候選人整合為單一人選，將難以與自民黨抗衡，強調整合的重要性。

廣告 廣告

不過，目前整合行動相當有限。除了島根縣國民民主黨縣黨部決定支持中道改革聯合候選人外，其他地方尚未有明顯動作。

根據「讀賣新聞」截至23日晚間8時統計，在中道改革聯合、國民民主黨、參政黨、日本共產黨、令和新選組等5個在野政黨之中，預計將有225個單一選區出現多黨競逐局面。

回顧2024年上次眾院選舉，野田曾分別與日本維新會、國民民主黨、共產黨黨魁會談，請求進行候選人調整。但他這次沒有積極推動，主要因為集中於成立新政黨，而且維新會轉向執政陣營後，整合空間進一步縮小。

國民民主黨代表玉木雄一郎也明確表示，他沒有指示、也沒有計劃與其他政黨合作，進行候選人整合。黨內人士指出，國民民主過去基於背後工會團體「連合」的要求，對立憲民主黨有所顧慮，但對新成立的中道改革則不再讓步。

另一方面，參政黨延續去年夏天參議院選舉的不整合方針，這次將積極提名，目前已確定超過170名候選人，並打算進一步增加；日本共產黨也表態不排除與中道改革正面對決，已宣布在單一選區提名超過150人。

不僅在野陣營分散，執政陣營內部也將出現罕見對峙，自民黨和維新會預計在85個單一選區正面交鋒，緊張氣氛逐漸升高。

日本維新會共同代表藤田文武日前表示，已與自民黨溝通，希望日本首相高市早苗「盡量不要進入維新會的選區」，顯示對有超高人氣的高市助選站台抱持警戒。

此外，自民黨大阪府黨部也向黨中央提出請求，希望高市與黨內高層避免替維新會候選人站台。自民黨內部高層私下透露，「這次選舉，高市首相恐怕不會進入大阪」。

各政黨普遍被認為希望藉由單一選舉區提名，擴大比例代表得票。

日本選舉是單一選舉區與比例代表的並立制，選民投票時要投兩張票，一張投「人」（單一選區候選人）、一張投「黨」（比例代表），兩張票在法律上完全獨立計算。

提名單一選區候選人，目的不只是為了當選，很多時候是為了替比例票拉票。因為現實中，很多選民票投給某位候選人、比例票也會順手投給他的政黨。而政黨如果沒有提名候選人，就等於在該選區沒有「拉票員」。

許多政黨認為，不提名候選人就會流失比例票，因此寧可到處提名，也不願意把比例票輕易讓給其他政黨。不願意進行候選人整合也是基於相同考量，擔心該區的比例票可能被對方黨給拿走。（編輯：陳承功）1150127