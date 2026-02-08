日本眾院大選結果出爐「自民黨高市早苗政權大勝」 民進黨發聲祝賀

即時中心／徐子為報導



日本眾議院大選已於今（8）日當地時間8時（台灣時間7時）截止投票，隨即開票。根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）最新的計票結果預測，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨，不僅單獨過半，與日本維新會共組的執政聯盟，已篤定跨過310席，達到2/3日本修憲門檻。對此，民進黨謹致上誠摯祝賀，恭喜日本順利完成選舉，也恭喜自由民主黨與執政聯盟夥伴日本維新之會取得勝利，獲得日本人民的再度託付。





NHK報導，執政聯盟已篤定最少拿下312席，這超越眾院2/3的310席門檻，可對參議院否決的法案再表決，還可啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營（自民+公明）都曾突破310席，不過歷史上，自民黨尚未單獨達到該數字過。



民進黨祝賀高市早苗首相所領導的執政團隊在選舉中獲得支持，並期待其在完成國會相關程序後，持續帶領日本前行。高市首相在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。



民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應。台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。



台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係。民進黨期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。



民進黨也期盼未來持續與日本各黨保持密切交流與合作，進一步強化台日民主夥伴關係，為印太地區的和平、穩定與繁榮共同作出積極貢獻。





