日本眾院大選結果底定！自民黨獨拿316席超越2/3門檻、在野龍頭僅獲1成席次

日本週日（2/8）舉行的第51屆眾議院選舉結果底定，執政的自由民主黨單獨取得316席，拿下近68%的總席次，為二戰後80年來首見，未來即使參議院反對也可通過任何法案。另一方面，最大在野黨「中道改革聯合黨」席次僅餘49席，較選前大減近120席。

與自民黨同屬執政聯盟的日本維新會拿下36席，兩黨若繼續共同執政，在眾院席次共計352席，佔總席次逾75%。

日本新聞網報導，自民黨在黨魁高市早苗旺盛人氣帶動下大獲全勝，但仍表示選後盼與日本維新會繼續聯合執政，若有其他政黨願合作，自民黨也「非常樂意共同推動」。

自民黨選前在眾議院席次為191席，選後大增125席，達316席，已超越同黨前首相中曾根康弘1986年的300席紀錄，也超越2009年日本民主黨首相鳩山由紀夫創下的308席最高紀錄，創二戰以來國會選舉的歷史新高。

主要在野黨「中道改革聯合」是1月才成立的新政黨，由左翼的「立憲民主黨」與曾經長期與自民黨聯盟的「公明黨」合併而成，但選民顯然並不買單。

立憲民主黨與公明黨原本在國會擁有167席，如今僅剩49席，席次大幅118席，僅占總席次約10.5%。

不僅如此，多位在野重量級人物均落選，包括中道改革聯合共同幹事長安住淳、原立憲民主黨創黨大老枝野幸男，以及曾19度當選眾議員的小澤一郎。

中道改革聯合共同黨魁（原立憲民主黨黨魁）野田佳彥對於敗選表示自己身負重責，「難辭其咎」。另一共同黨魁齊藤鐵夫（原公明黨黨魁）表示：「我們做出了重大決斷，離開各自政黨，集結在中道旗幟之下。對此責任，必須確實承擔。」

保守派在野黨「國民民主黨」獲得28席，較公告前增加1席。與自民黨立場近似的新興小黨「參政黨」席次也大增，藉由比例代表票（政黨票）從2席增至15席。

首次挑戰眾議院選舉的「Team未來」也透過比例代表票取得11席。

共產黨僅獲4席，較公告前的8席大幅減少。極左小黨「令和新選組」從公告前的8席大幅滑落，只剩比例代表1席。

「減稅日本・憂國聯合」黨在選區獲得1席。保守黨與社民黨皆未能取得議席。

