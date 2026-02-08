日本眾院大選自民黨大勝！國民黨、朱立倫賀高市早苗 期許台日深化合作

政治中心／林奇樺報導

日本8日舉辦眾議院選舉，根據日媒報導的開票結果，自民維新聯盟確定拿下超過2/3席次，國民黨稍早也發出聲明恭喜高市早苗；而前國民黨主席朱立倫同樣也發文祝賀。

高市早苗所領軍的自民黨重回眾院穩定多數。（圖／翻攝自X平台@takaichi_sanae）

針對高市早苗所領軍的自民黨重回眾院穩定多數，國民黨首先表達恭喜，並祝福日本在高市早苗的領政下，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

而前主席朱立倫也透過臉書表達祝賀，指出高市早苗領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷的敬意。

朱立倫表示，自民黨自早年即與前總統蔣經國建立深厚情誼，並提到在自己黨主席任內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，逐步建立起新生代之間長期、制度化的對話機制，並已累積相當豐碩的成果。

朱立倫表示，一向堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並以「對話與國防」的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎，「作為區域內最具執政經驗的政黨之一，我們與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展」。最後也再次恭喜自民黨，並期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。

