日本眾院大選自民黨狂勝！賴清德祝賀高市早苗：領導獲選民高度信任

政治中心／林奇樺報導

日本今（8）日舉行眾議院選舉投開票，根據日本媒體所報導的選舉結果，自民黨大幅超越單獨過半門檻233席。對此，總統賴清德也親自在社群平台X以日文祝賀日本首相高市早苗。

自民黨在眾院選舉大獲全勝，總統賴清德以日文親自祝賀高市早苗。（資料照／總統府提供）

賴清德首先向高市早苗致上祝賀，並指出其所領導的自民黨成功取得多數席次，顯示日本選民對高市的領導能力與政治願景抱持高度信任與期待，這不僅是對現任政權施政表現的肯定，同時也是對首相致力推動國家長期發展方向的明確支持。

根據日本媒體報導，此次眾議院選舉，自民黨與日本維新會合計已取得310個席次，占全體席次三分之二以上，這也是自2017年安倍政權時期，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾議院選舉中取得同樣規模優勢以來，首度再度出現的局面。

