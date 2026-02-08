日本眾院大選遇寒流大雪攪局 恐影響投票意願

民視新聞／吳彔瑾 綜合報導

日本眾院大選在今天（2月8日）登場，外界預期由首相高市早苗領軍的自民黨，有望突破233席的眾院過半門檻，甚至可能單獨拿下超過300席次。但今天日本各地遭遇新一波強烈冷氣團來襲，各地氣溫直直落，福井和鳥取兩縣還發布了「顯著大雪情報」，惡劣天候是否會影響選民投票意願，也是各界關注焦點。

日本自民黨黨魁高市早苗：「請讓我繼續為民服務，我會持續工作、工作、工作，工作、工作到底！我的目標就是把各位對現在生活，以及未來的不安轉變成希望。」

廣告 廣告

日本眾議院大選，在2月8日上午正式登場，而在前一天，各政黨黨魁也走上街頭賣力演說，要在最後一刻爭取更多選民支持。

日本眾院大選全球關注 強碰寒流大雪 恐影響投票意願

​​​​​​​​日本中道改革聯合代表野田佳彥：「為了不讓日本的民主倒退，為了將這和平的國家留給下個世代，為了創造共享豐饒的國家，懇請助我們中道（改革聯合）一臂之力。」

由於此次大選關乎首相高市早苗，以及她領軍的自民黨，能否在眾院掌握過半席次、重獲執政優勢，不僅各界一路緊盯選情，選擇提前投票的選民也創下新高。

NHK主播：「到2月6日為止共有2079萬餘選民，選擇提前投票占整體選民的約20%，比起上回2024年的眾院大選，增加了436萬多人。」

但在舉行投票的同時，由於新一波強烈冷氣團逼近，導致日本各地氣溫急凍，不僅關東的東京等地出現降雪，從北海道到青森、新潟等日本海沿岸地區，還颳起新一波強烈風雪，鳥取縣及福井縣，也因此發布「顯著大雪情報」。

日本眾院大選全球關注 強碰寒流大雪 恐影響投票意願

NHK主播：「如新潟縣的上越地區等地，到上午9點為止的積雪也來到159公分，預估日本海沿岸風雪將持續到2月8日晚間。」

雖然大選的表定投票時間，是到日本時間2月8日晚間8點為止，但總務省預估，恐有40%以上投開票所，會因天候問題提前截止投票，至於大選結果也可能要到2月9日上午才能完全底定，風雪是否會對選情帶來影響，也是此次一大關注焦點。

原文出處：日本眾院大選全球關注 強碰寒流大雪 恐影響投票意願

更多民視新聞報導

淫魔檔案照「驚見裸嬰掛牆上」 3男圍坐「正妹跪趴」鑽進去

艾普斯坦驚爆食人！疑「吃嬰兒肉」聚餐畫面曝光

67歲祖父侵犯孫女5年逾105次！遭警指控213項重罪…

