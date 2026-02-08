日本眾院大選 出口民調 高市大獲全勝

日本第五十一屆眾議院選舉八日投開票。圖為日本首相、自民黨總裁高市早苗（中）七日晚間在東京世田谷區二子玉川公園進行最終演說催票。（中央社）

記者康子仁∕綜合報導

眾所矚目的第五十一屆日本眾議院選舉八日投開票，根據日本放送協會（ＮＨＫ）出口民調，自民黨議席將較解散前的一百九十八席大幅增加，確定可以單獨跨過總席次四百六十五席中的過半數二百三十三席，與盟友日本維新會合計，執政聯盟可望突破眾院三分之二門檻的三一０席席次。

兼任自民黨總裁(黨魁)的首相高市早苗已說，這次執政聯盟若未過半將立刻下台。

據日本放送協會（ＮＨＫ）發布出口民調與情勢分析顯示，自民黨議席可望大幅超越單獨過半門檻二三三席，預估落在二七四至三二八席之間，再加上日本維新會，執政陣營合計預測可取得三０二至三六六席，逼近或超過眾議院四六五席中三分之二門檻的三一０席，將掌握法案再表決及修憲動議所需的關鍵優勢。

ＮＨＫ分析，自民黨不僅可能大幅超越過半門檻二三三席，更上看三百席左右，意味著日本首相、自民黨總裁高市早苗政權將持續執政。

ＮＨＫ指出，出口民調於今天在全國超過四千處投票所進行，對約五十七萬一千名完成投票的選民進行詢問，回收約三十四萬份問卷，回收率約百分之五十九點七。數據顯示，自民黨不僅確定取得「絕對安定多數」二百六十一席，可掌控所有常任委員會委員長與過半委員席次，也是自二０二一年以來再度單獨跨越眾院過半。

相較之下，在野陣營明顯受挫。「中道改革聯合」議席預估僅三十七至九十一席，遠低於選前，幾近腰斬。其他政黨方面，國民民主黨預估十八至三十五席，日本共產黨約三至八席，令和新選組最多兩席。

小黨中，參政黨與首次參選的未來團隊表現相對亮眼，雙雙有望取得兩位數議席；日本保守黨可能獲得一席，而社民黨取得議席情勢依舊嚴峻。

整體而言，自民黨強勢回歸單獨過半，並與維新形成可掌控眾院三分之二的執政格局，日本國會權力結構出現明顯傾斜，高市政權的政治主導力預料將大幅提升。

三百一十席相當於眾院四百六十五席的三分之二，可對參議院否決的法案進行再表決，並啟動修憲公投程序。歷史上，二００五年「郵政解散」與二０一四年「安倍經濟學」解散時，執政陣營都曾突破三百一十席，但自民黨單獨取得該門檻仍未有前例。

這次選舉共有一千二百八十四名候選人，角逐二百八十九個單一選區與一百七十六個比例代表席次，合計四百六十五席。

受強烈寒流影響，包括東京都心在內的關東地區八日降下大雪，適逢眾議院大選投票日，候選人海報公告欄上也被白雪覆蓋。（中央社）

此外，日本大阪府知事與大阪市長重選同一天投開票。大阪府知事由前任知事、日本維新會代表吉村洋文勝出，大阪市長由前任市長、維新會副代表橫山英幸當選，兩人確定連任。吉村洋文和橫山英幸為推動「大阪都構想」，主張必須重新取得民意授權，在今年一月任期尚未結束前主動辭職，為節省成本配合眾院選舉同日舉行投開票，形成罕見「雙重改選」。