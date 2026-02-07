日本眾院選前最後一天各黨回防東京 提前投票人數增

日本將於2月8日舉行眾議院改選投票，自民黨總裁、首相高市早苗2月7日在東京掃街拜票，為選戰作最後衝刺。路透社



日本將於明天8日舉行眾議院改選投票，各黨把握選前最後一天，7日全力衝刺。執政黨自民黨和新政黨「中道改革聯合」都回防東京，在野黨則批評美國總統川普公開支持首相高市早苗的發言是「干涉內政」。

共同社報導，高市7日上午在首相寓所接受醫師的手部治療後，隨即展開選前最後一天的行程，先到自民黨總部錄製影片呼籲選民踴躍投票，下午連跑東京4個地點發表街頭演說。

防衛大臣小泉進次郎也回防東京，7日在街頭演說中強調，儘管多家媒體民調顯示自民黨領先，仍不可掉以輕心。

由立憲民主黨黨魁野田佳彥和公明黨黨魁齊藤鐵夫共同創辦的「中道改革聯合」，也在選前最後一天回到東京造勢，野田再度批評高市先前「台灣有事」及日圓貶值的外交與經濟發言。

日本新政黨「中道改革聯合」共同黨魁齊藤鐵夫（左）與野田佳彥（右），2月7日晚間在東京舉辦選前造勢大會。路透社

川普4日在自家社群平台公開為高市背書，引發日本在野黨不滿。共產黨委員長田村智子稱此發言是「干涉內政」，表示政府應提出抗議，她說：「如果對干涉內政不予批評，讓得到川普背書的高市獲得信任，日本就會淪為從屬國。」

日本官房副長官佐藤啟在6日的記者會表示：「對於川普的言論，政府不予置評。」

共同社報導，一名外交人士表示，川普的表態可被視為露骨的干涉選舉，並表示「這是幫倒忙，若日方表示歡迎，會被指責唯美國是從，實在難以應對」。

而最新數據顯示，提前投票的日本選民增加。日本總務省7日表示，根據全國選委會統計，自上月28日至本月6日，完成提前投票的選民為2079多萬人，占選民總數五分之一，比2024年的上一次眾院選舉增加約436多萬人。

總務省指出，氣象預報顯示，日本許多地區投票日將有大雪侵襲，不少選民可能因此決定提前投票。

日本將於2月8日舉行眾議院改選投票，新潟縣的國民民主黨候選人野村泰暉，2月7日在長岡市的積雪街道旁演說。路透社

