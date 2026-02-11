日本眾院選後：高市早苗的機遇與挑戰

圖片來源：Getty Images

日本於本（2）月8日舉行的眾議院大選結果，自民黨與維新會組成的執政聯盟，在465個議席中贏得352席。其中，自民黨單獨取得316席，超過法定三分之二門檻，可說是改寫戰後日本政黨政治歷史的一次重要選舉。

高市早苗於去年10月上台，才當了3個月首相，就宣布解散眾院舉行大選，被外界形容是進行一場攸關她個人和自民黨政治前途的豪賭。結果高市賭贏了，也讓自民黨得以維持長期執政的地位。

所謂「英雄造時勢」。一般認為，高市的高人氣是自民黨這次勝選的主要原因。英國《經濟學人》就認為，這次選舉結果凸顯，「高市早苗的個人魅力本身就是一股強大的政治動員力量。」因為，高市上任後得到的民意支持率，一直維持在70％左右；而自民黨則只擁有40％的支持率。

另一方面，也可用「時勢造英雄」來形容。身為日本首位女性首相，高市的背景與形象，滿足當前日本國內民眾求新求變的心理；尤其是高市說話明確果斷，擅長運用網路與人溝通，故特別受到年輕選民的歡迎。

高市的保守政治理念，符合日本國內日增的右翼民族主義情緒。例如，日本參政黨在這次眾院選舉中獲得15席，較前大幅增長；相形之下，由在野立憲民主黨與公明黨組建的「中道改革聯盟」，則是欲振乏力，僅獲得49個議席，較前大幅減少。

其實，「民以食為天」，日本民眾最關心的還是民生問題。根據《朝日新聞》在大選期間的民調顯示，選民最重視的政策議題依序是「應對物價上漲」，占48％；「後代養育與社會保障」，占17％；「外交與防衛」，占14％；「政治與金錢」，占8％；「外國人政策」，占7％。因此，高市內閣打出「負責任的積極財政」和「食品消費稅兩年清零」的旗號，對日本中低收入階層，確有巨大吸引力。

高市帶領自民黨打贏了這次眾院選戰，使她有足夠的權力建立一個相對穩固的強勢政權；但要創造一個「高市時代」，不能只靠「際遇」，還必須面對隨之而來的內外挑戰。

內部的挑戰主要是經濟問題。股市上漲或許代表的只是慶祝行情，但日元貶值拉動日股上揚，也會造成輸入性通膨，使日本國民實際收入下降。

高市必須面對如何兌現調降食品消費稅承諾的問題。有經濟學家指出：「消費稅減免最終可能成為永久措施，如果永久減稅與增加國防支出及利息支出同時發生，則政府債務占GDP比率長期上升的風險將會增加。」日本政府債務是已發展國家中最高之一。

專家認為，積極財政政策也會帶有風險，如果財政管理過度傾向於增長，可能會引發債券與外匯市場的警告信號。

加強國防讓日本成為「正常國家」，是高市提出的一項重大承諾，高市希望循序漸進付諸實施：一是修訂國安戰略，包括修訂2022年岸田文雄制定的「安保三文件」和進一步鬆綁「非核三原則」；二是成立國家情報局；三是加快修憲步伐，即擺脫和平憲法第9條，有關日本「不保持軍事力量」和「不保持交戰權」等條款的束縛。

但修憲必須取得參院的支持，以及必須經過國民投票的過半同意。日本右翼保守人士雖支持加強國防，但民調顯示，這不是多數日本民眾心中的當務之急，更不願為此付出民生代價。

高市面臨最大的外部挑戰是如何處理與美國和中共的關係。

美日聯盟是高市最重要的外援，而高市也一直「唯美」馬首是瞻。眾院選後，川普總統立刻在其社交平台寫道：「祝你在推動保守、以實力維持和平的議程上取得巨大成功。」並且補充說：「那些以極大熱情投票的日本人民，將永遠得到我強而有力的支持。」

但川普的支持並非免費的午餐，他的不確定性，更是盟國必須承受的一個外交風險，尤其是他的關稅政策和對中政策。

日本對台海形勢的發展一直非常敏感。1996年台海危急爆發後，據說時任日本首相的橋本龍太郎，緊張的數夜未眠。

2022年8月，美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台掀起另一波台海危機，導致中共軍機多次跨越台海中線，甚至發射彈道飛彈穿越台灣上空、落入日本專屬經濟區（EEZ）。《彭博》指出，「從那時起，日本社會的防衛共識就徹底改變。」

高市提出「台灣有事論」，意圖把台灣安全和日本安全綁在一起。川普第二任雖強化台美關係，但對軍事護台仍維持模糊的立場。相較之下，中共的立場則是非常明確。

《紐約時報》引述華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）約翰‧桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任何雷恩（Ryan Hass）的說法指出，在日前川習長時間電話通話中，習近平對台灣問題的表態有著明顯的「針對性，而且很強硬。」

針對這次日本眾院選舉結果，中共外交部發言人林劍強調，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。林劍並敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。此外，具中共官媒《新華社》背景的微信公眾號「牛彈琴」，亦發表文章指出，中國大陸不得不與高市打交道，「雖然不樂見，但必須正視」。

高市去年11月曾表示，若中共入侵台灣，日本可能進行軍事干預。對此，中共採一系列報復行動，包括限制日本海產品進口、勸阻民眾赴日旅遊，以及著手限制對日本的關鍵礦產出口。

亞洲集團（The Asian Group）日本實務資深顧問西村倫太郎告訴BBC，一旦高市拿到民意授權，大家會期待她對中共更強硬；但長期緊張恐傷害經濟，進而打擊高市的支持率。

習近平多次強調，「要牢牢掌握兩岸關係發展的主導權主動權」。因此，中共對台政策不會受到日本政局變化的影響；何況，沒有美國的「背書」，日本也不敢在台灣問題擅作主張。

【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】