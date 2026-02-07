日本眾院選戰「只剩高市能撐場」？ 石破茂助選行程接連被取消

圖為2025年10月4日，高市早苗（右）當選自民黨總裁，與石破茂握手。路透社資料照



據日本媒體今天（2/7）報導，日本首相高市早苗人氣高漲，自民黨各地候選人，紛紛邀請高市助選，與此相較，前首相石破茂的助選行程，卻接連遭到取消，分析指出，這場選戰的重點就是高市的高人氣，自民黨部甚至指示，候選人們應「主打首相」來應戰。

據日媒「Daily新潮」報導，日本眾議院選舉明天登場，由於首相高市早苗的高人氣，自民黨選情看好，本月2日，高市現身山梨縣的JR甲府車站前，大聲喊著：「讓日本更富強，人民能安全與安心生活，將不安化為希望」，現場聚集超過3千人，歡呼聲與掌聲響起。

高市的助選行程一場接一場，歷任首相岸田文雄、菅義偉、麻生太郎等人，也在四處奔走，相較之下，前首相石破茂顯得黯淡，一名自民黨人士透露：「石破茂原本也收到多場助選演說的邀請，但隨著高市熱潮擴大，邀請接連被取消。」

自民黨人士說明：「邀請方也會擔心，石破茂向來與高市保持距離，如果他現身助選，會不會成為選情的不利因素。」

一名日本資深政治記者指出：「自民黨也很清楚，現在的熱潮並非來自政黨，而是首相個人的人氣，黨部已經向各個候選人指示，要『主打首相』來應戰。」

據悉，許多候選人想搭上高市熱潮的順風車，助選邀請接連不斷，甚至讓自民黨的選對委員長古屋圭司，罕見發出通知：「請避免直接聯絡總裁（自民黨黨魁高市早苗）本人。」

雖然高市人氣很高，但仍有黨內大老建議謹慎應戰，前自民黨本部事務局長、選舉與政治顧問久米晃強調：「與安倍晉三、小泉純一郎時期相比，高市的人氣仍略微遜色，主要是因為她是憲政史上首位女首相，有一定的新鮮感，且與前任石破茂形成對比，讓她的言語顯得更有魄力。」

高市周邊一名人士坦言：「這場選戰中，政策辯論已經被邊緣化，比的就是『誰人氣更高』。」

