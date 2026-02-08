日本眾院選牽動外交國安 專家：將決定長期戰略方向

（中央社東京8日綜合外電報導）日本眾議院選舉天今天投開票，外交與安全保障也成選民高度關注的議題。專家指出，日本必須在穩定日中關係與深化日美同盟之間取得平衡，而這次選舉結果，將直接影響日本未來的國家安全與外交政策路線。

朝日電視台報導，全日本新聞網（ANN）於1月24日至25日實施的民調顯示，日本選民在此次選舉中最重視的政策依序為：景氣與物價上漲對策、年金與社會保障，以及外交與安全保障。

●各主要政黨外交與安全政策一次看

此次選舉中，自民黨以日美同盟為核心，主張推動「自由開放的印太地區」，並深化與價值觀相近國家與地區的合作。

與自民黨共組執政聯盟的日本維新會則主張，在日美同盟基礎上，與澳洲、菲律賓、英國等海洋國家深化防衛合作，並進一步提升與共享價值觀國家的關係層級。

立憲民主黨與公明黨組成的新政黨「中道改革聯合」，則提出推動「堅決的戰略性外交」與「現實性的安全保障政策」，同時貫徹專守防衛並深化日美同盟。

國民民主黨強調建立不依賴中國的強韌供應鏈，並加強修改經濟安保推動法；日本共產黨反對軍備擴張，主張堅守日本憲法第9條，透過外交方式維護日本與亞洲和平。

令和新選組提出不參與戰爭商業，轉而追求經濟成長與和平外交；參政黨以日本防衛力、日美同盟與國際合作為三大重點；日本保守黨則著重與擁有相同價值觀（外交、自由、民主、法治、人權）的國家加強合作。

社會民主黨主張根本性修訂日美地位協定，並要求停飛魚鷹型運輸機，同時推動整理、縮小與撤離駐日美軍基地；「未來團隊」則提議以多面向安全保障政策，維護日本安全與繁榮。

●日美同盟為核心 防衛費成關鍵爭點

日美關係的一大重點在於日本的安全保障，而這項議題也牽動防衛費支出。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年12月曾表示，已要求日本等盟國在數年內將國防支出提高至占國內生產毛額（GDP ）5%。

明海大學教授小谷哲男指出，不論日本是否全面配合，美方要求都勢必引發財源問題，而這將成為未來日美同盟政策無法迴避的核心課題。

共同通信社編集兼論說委員久江雅彥分析，無論誰執政，日本都必須思考如何承擔如此龐大的負擔。他也指出，日本修訂安保相關3文件可能導致政府加稅，而此類議題容易引發國內分歧，各黨立場將成為選民判斷的重要依據。

「朝日新聞」前政治部長林尚行則強調，選舉結果的議席分布將直接左右未來政策決策方向與重心。

專家普遍認為，這次眾院選結果將深刻影響日本未來外交與安全政策走向，是決定國家長期戰略的重要轉折點。日美同盟、防衛費負擔、對中策略，以及如何在全球不確定性中維持自主安全政策，都是選民必須正視的關鍵課題。

●專家呼籲：冷靜討論外交安全議題

針對外交與安全保障議題，林尚行主張，日本應在冷靜理性的討論中，透過國會與政府協商逐步建立共識，確立外交方針。處理日美同盟與日中關係亦應如此，必須建立在克制且理性的公共討論基礎上。

他也指出，雖然日本需隨美國動向調整對中互動，但當前日中關係已降至低點，日本所面臨的處境更加棘手，必須從根本重新思考改善之道。（編譯：楊惟敬）1150208