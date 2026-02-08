日本眾院選舉倒數 高市早苗領導自民黨衝刺選情

記者柯雅涵／東京報導

日本眾議院大選進入倒數階段，選情緊張。根據最新民調顯示，首相高市早苗所領導的自民黨與維新會聯盟有望在週日的大選中取得壓倒性勝利，預計可獲得眾議院三分之二的席次。高市早苗在選前最後幾天，積極展開選戰活動，強調國家安全議題，以爭取選民支持。

選戰倒數最後時刻，高市早苗回防東京為自民黨候選人站台。（圖／翻攝三立新聞畫面）

儘管天氣寒冷，東京市田穀區的選舉造勢活動依然吸引了大批支持者。高市早苗在選戰最後一天安排了四場助選活動，現場常常爆滿，顯示其高人氣。選前民調也顯示，自民黨和維新會聯盟有望取得超過三百席的佳績，自民黨甚至可能單獨過半。然而，週末寒流來襲，天氣變化可能仍是一大變數。

根據日媒報導，截至六日，已有超過兩千零七十九萬人完成提前投票，相較上屆選舉多出約四百三十六萬人。高市早苗呼籲選民踴躍投票，強調單一選區制度下，幾十票即可決定勝負。

外界關注選情發展，尤其在天氣不佳的情況下，選民的投票意願成為重要觀察指標。選戰最後時刻，情勢仍然緊繃，各方不敢掉以輕心。

