日本眾院選舉倒數 高市早苗領導自民黨衝刺選情
記者柯雅涵／東京報導
日本眾議院大選進入倒數階段，選情緊張。根據最新民調顯示，首相高市早苗所領導的自民黨與維新會聯盟有望在週日的大選中取得壓倒性勝利，預計可獲得眾議院三分之二的席次。高市早苗在選前最後幾天，積極展開選戰活動，強調國家安全議題，以爭取選民支持。
儘管天氣寒冷，東京市田穀區的選舉造勢活動依然吸引了大批支持者。高市早苗在選戰最後一天安排了四場助選活動，現場常常爆滿，顯示其高人氣。選前民調也顯示，自民黨和維新會聯盟有望取得超過三百席的佳績，自民黨甚至可能單獨過半。然而，週末寒流來襲，天氣變化可能仍是一大變數。
根據日媒報導，截至六日，已有超過兩千零七十九萬人完成提前投票，相較上屆選舉多出約四百三十六萬人。高市早苗呼籲選民踴躍投票，強調單一選區制度下，幾十票即可決定勝負。
外界關注選情發展，尤其在天氣不佳的情況下，選民的投票意願成為重要觀察指標。選戰最後時刻，情勢仍然緊繃，各方不敢掉以輕心。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
日本眾院大選今登場！高市早苗有望「壓倒性勝出」 拿下超過300席
不只有台灣！矢板明夫曝「3大援軍」助選高市早苗：勝券在握
選前超級星期六！高市早苗回防東京催票 民眾無懼零度低溫齊聚造勢現場
高市早苗社群戰稱霸！31秒競選片「破1.4億次觀看」 學者揭關鍵
其他人也在看
不是台中、新北！陳鳳馨坦言對「這縣市」選情最悲觀：國民黨恐分裂
2026年九合一大選，新竹縣長初選選情引發關注，民進黨方面，雖然參選人尚未確定，但竹北市長鄭朝方呼聲最高；國民黨內部則鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各自相持不下。對此，媒體人陳鳳馨直言，國民黨執政縣市中，她對新竹縣最感悲觀，就算初選確定人選，另一方也不會退讓，藍營恐面臨分裂危機。《鋒燦傳媒》昨（6）日公布新竹縣長民調結果顯示，若陳見賢對上民進黨潛在人......
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
國民黨雲林縣長人選出爐 張嘉郡對決劉建國
國民黨雲林縣黨部今天（6日）召開委員會議，由黨部主委簡明欽主持，會中綜合地方各界回饋後，決議報請黨中央提名立委張嘉郡參選2026年雲林縣長，相關提名案預計於3月4日
謝龍介控內定正副議長 陳亭妃斥抹黑
國民黨台南市長參選人謝龍介6日網路直播中指出，民進黨初選過關的陳亭妃自詡準市長身分，已內定未來的台南市正副議長人選、招募小內閣、啟動開發案；陳亭妃駁斥謝在編故事抹黑。「挺憲派」議長邱莉莉率黨內19位議員一同登記台南市議員黨內初選，陪同的立委林俊憲表示「大選時母雞照顧不到的，小雞要更團結」，暗指陳若整合議員未果，黨內紛爭恐延伸至議長選舉。
澎湖年底選戰人選出爐！民進黨縣黨部公布完整名單
民進黨澎湖縣黨部今（7）日召開縣黨代表大會，公布2026年底地方選舉提名名單。繼4日中執會正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐連任後，縣黨部一致支持陳光復及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人名單。
時事焦點／2018慘敗陰影再現 九合一選舉綠籠罩三隱憂
民進黨九合一選舉布局，執政的南2都初選落幕，6都市議員初選馬上全面開打，表面上看似按表操課，實則暗潮洶湧。被黨內視為「非保不可」的高雄、台南，在市長初選落幕後，整合問題浮上檯面，尤其高雄，不僅派系裂痕未癒，外部的網路輿論更出現高度協同的攻防操作，讓綠營高度警戒。與此同時，執政團隊內部磨合未竟，政策溝通頻頻失速，公民社會的不滿情緒逐步累積；加上假訊息與認知作戰來勢洶洶，綠營過往引以為傲的「空戰優勢」明顯下滑。黨內人士直言，不少人將年底選戰與2018年地方選舉類比，若高雄失守，即便其他縣市有所斬獲，整體選舉也難稱勝利。
韓國瑜幕僚參戰！ 北市「松信」藍優勢區 新人搶破頭
台北市 / 綜合報導 國民黨松山信義區市議員初選大爆炸，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日上午正式宣布參選，韓國瑜第一時間轉發力挺子弟兵，而許原榮還有另一個身分，是在前立委費鴻泰辦公室擔任主任長達23年，但立委徐巧芯子弟兵也動作頻頻，若最後也參與松信初選，被解讀將上演芯費大戰2.0。國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「你好，謝謝，懇請大家支持。」國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「你好，我是新人煥中。」兩組議員擬參選人同時率領團隊，現身北市南京公寓市場掃街，其中韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日一早正式在社群宣布參選，還找來立委王鴻薇幫忙站台。立委(國)王鴻薇說：「因為我自己過去擔任台北市議員，所以那個時候，原榮其實對我們的幫忙非常非常多，所以對我來講，現在是一個投桃報李的時刻。」有「地方母雞」加持許原榮氣勢似乎更勝一籌，同場較勁的富錦里里長李煥中則是單打獨鬥。國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「因為上週王鴻薇委員有跟我一起走草埔市場，所以今天的話其實是在南京市場是第二站，所以說(同場許原榮)那是一個不期而遇。」攤開松信選區原先五席議員中，王鴻薇和徐巧芯已經選上立委空出兩席，也成為藍營新人一級戰場，不只許原榮和李煥中，前國民黨發言人李明璇和楊智伃，青工會總會長滿志剛，都已經表態爭取，另外也傳出立委徐巧芯辦公室主任陳暉可能參戰。然而許原榮曾任前立委費鴻泰辦公室主任長達23年，若對上陳暉是否上演芯費大戰2.0？國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「選舉就是一個競爭嘛，那競爭難免會有一些摩擦，基本上，我不覺得黨內有存在這種無謂的，那個什麼，什麼(芯費)之戰的一個延續。」國民黨議員初選，擬參選人各自卯足全力爭取出線。 原始連結
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。